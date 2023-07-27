Бородавко о том, что украинских спортсменов пригласят на Игры дружбы: «Верный шаг. Мы не должны терять лицо, а то, как они себя ведут – их проблемы»

Юрий Бородавко высказался о том, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

Ранее министр спорта заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».

«Если наше руководство решило пригласить украинских спортсменов, значит, это верный шаг, потому что помимо спортивной части есть еще и политическая часть.

Я не думаю, что будут какие-либо прецеденты, потому что среди спортсменов есть только спортивная борьба, а по жизни мы всегда с уважением относились друг к другу.

Прежде всего, мы не должны терять свое лицо, а то, как они себя ведут, – это их проблемы», – сказал тренер российских лыжников.

Игры дружбы-2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.