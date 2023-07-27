Бородавко о том, что украинских спортсменов пригласят на Игры дружбы: «Верный шаг. Мы не должны терять лицо, а то, как они себя ведут – их проблемы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олег Матыцин Игры дружбы Лыжи

Юрий Бородавко высказался о том, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».

«Если наше руководство решило пригласить украинских спортсменов, значит, это верный шаг, потому что помимо спортивной части есть еще и политическая часть.

Я не думаю, что будут какие-либо прецеденты, потому что среди спортсменов есть только спортивная борьба, а по жизни мы всегда с уважением относились друг к другу.

Прежде всего, мы не должны терять свое лицо, а то, как они себя ведут, – это их проблемы», – сказал тренер российских лыжников. 

Игры дружбы-2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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3 комментария

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fbd
Это они так прикалываются или что?
+1
0
+1
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Аморалинни
Болельщики с мини футбола подтвердят
0
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Биатлонная зима
Да не приедут ясно же
0
0
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