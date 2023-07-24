«Предпочтение отдаю Устюгову. Он более функциональный и выносливый спортсмен». Турышев о первых гонках ЧР по лыжероллерам

Тренер назвал Сергея Устюгова фаворитом первых гонок чемпионата России по лыжероллерам.

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля – первые два дня программы включают в себя «разделку» на 15 км и гонку преследования на 20 км. Затем состоятся эстафета (28 июля), спринт (29 июля) и масс-старт (30 июля).

«Что касается первых двух гонок, предпочтение [в дуэли с Андреем Красновым] отдаю все-таки Устюгову, потому что спортсмены побегут не на скоростных роллерах, а на обычных, тяжелых, на которых мы тренируемся.

Сергей – более функциональный и выносливый спортсмен. Андрей все-таки специалист спринта в большей степени», – отметил главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев.

При этом Турышев считает, что в масс-старте и спринте Краснов может составить конкуренцию Устюгову.

«Андрея я знаю давно, мы работали с ним в одной команде – сборной России. Он упертый спортсмен, который будет биться до конца», – добавил тренер.