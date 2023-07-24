«Предпочтение отдаю Устюгову. Он более функциональный и выносливый спортсмен». Турышев о первых гонках ЧР по лыжероллерам

Теги сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Турышев лыжероллеры Сергей Устюгов Андрей Краснов Лыжи

Тренер назвал Сергея Устюгова фаворитом первых гонок чемпионата России по лыжероллерам.

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля – первые два дня программы включают в себя «разделку» на 15 км и гонку преследования на 20 км. Затем состоятся эстафета (28 июля), спринт (29 июля) и масс-старт (30 июля).

«Что касается первых двух гонок, предпочтение [в дуэли с Андреем Красновым] отдаю все-таки Устюгову, потому что спортсмены побегут не на скоростных роллерах, а на обычных, тяжелых, на которых мы тренируемся.

Сергей – более функциональный и выносливый спортсмен. Андрей все-таки специалист спринта в большей степени», – отметил главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев.

При этом Турышев считает, что в масс-старте и спринте Краснов может составить конкуренцию Устюгову.

«Андрея я знаю давно, мы работали с ним в одной команде – сборной России. Он упертый спортсмен, который будет биться до конца», – добавил тренер.

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1 комментарий

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SkierNSK
А больше никого не будет?😅
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