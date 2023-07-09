Сергей Устюгов: «Я стараюсь выполнять план Крамера, но вылезают всякие болячки. Шел с завтрака, два раза чихнул, и мне грудной отдел заклинило»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о своей форме перед началом лыжного сезона.

«По сравнению с прошлым годом чувствуется большая разница. В прошлом году я в мае еще лежал на диване с таким большим животом. В этот раз, когда я приступил к тренировкам, был уже в полубоевом, хорошем весе.

Планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам, правда, пока не знаю, в каких гонках. Все зависит от настроения, тренировочного процесса, желания. Уже позже буду принимать какие-то решения.

В прошлом году говорил, что появились энтузиазм и любовь к гонкам? Энтузиазма не осталось уже на половине сбора в Малиновке, ха-ха. Когда вылезают старые болячки и травмы, психологически это дается очень тяжело.

У меня в Малиновке были проблемы со спиной. Как бы это смешно ни звучало, я шел с завтрака, два раза чихнул, и мне грудной отдел заклинило, ха-ха. Там еще потом были небольшие проблемы с ногой, которые я до сих пор не могу решить.

Решил ли проблему со спиной? Это старая болячка, она периодически обостряется, периодически проходит. Нужно просто время без нагрузок.

Я стараюсь выполнять план Маркуса Крамера, но мне не всегда удается. Бывают всякие форс-мажоры, и вылезают всякие болячки. У меня есть план на месяц, я тренируюсь исходя из него и ощущений организма. В Малиновке где-то не прислушался к организму, вот два раза чихнул, и все», – рассказал 31-летний Устюгов.