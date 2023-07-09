Краснов о победе над Устюговым в «Спринте на Дворцовой»: «Рад, что смог прибавить еще одну единичку к нашему личному счету»

Лыжник Андрей Краснов оценил победу над Сергеем Устюговым на турнире в Санкт-Петербурге.

Накануне прошли лыжероллерные соревнования «Спринт на Дворцовой». Краснов опередил Устюгова на 0,01 секунды.

«Выигрывать приятно в любых гонках! Когда побеждаешь – классные ощущения, когда проигрываешь – не очень. Я не первый раз выигрываю у Сергея Устюгова, у нас такой вид спорта, что мы постоянно друг друга побеждаем. Он, правда, выигрывает значительно чаще. Рад, что смог прибавить еще одну единичку к нашему личному счету.

Непонятки в системе ФЛГР? Я был уверен, что был впереди и выиграл. Раздосадован, что подпустил его на финише, но победителей не судят. Конечно, хотелось выиграть более уверенно», – рассказал Краснов.