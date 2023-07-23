Александр Большунов: «Потихоньку выходим на те скорости, которые будут запланированы»

Александр Большунов поделился впечатлениями от контрольных гонок сборной России в Малиновке.

одержал победу в гонке на 30 км, в спринте финишировал вторым.

«Потихоньку выходим на те скорости, которые будут запланированы. Прошел сложный сбор, но сейчас и не нужно, чтобы было хорошее самочувствие.

Эти соревнования показывают, что даже под нагрузкой можно показывать результат и выигрывать гонки», – сказал Большунов.