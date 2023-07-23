Александр Большунов: «Потихоньку выходим на те скорости, которые будут запланированы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов поделился впечатлениями от контрольных гонок сборной России в Малиновке.

Большунов одержал победу в гонке на 30 км, в спринте финишировал вторым.  

«Потихоньку выходим на те скорости, которые будут запланированы. Прошел сложный сбор, но сейчас и не нужно, чтобы было хорошее самочувствие.

Эти соревнования показывают, что даже под нагрузкой можно показывать результат и выигрывать гонки», – сказал Большунов. 

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1 комментарий

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Щеглот
Молодец Сан Саныч. Да мы в принципе и не сомневались) Профессионал с большой буквы, всем бы так.

Теперь посмотрим чем на днях ответят товарищ Таблеткин-Бесхребеткин с прихвостнем и мадамой. Тоже ведь вроде как готовились.
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