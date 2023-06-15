Елена Вяльбе: «Большунов в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой. В Малиновку он приехал со всеми вместе»
Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов из-за болезни досрочно покинул сбор в Кисловодске.
Сбор группы Юрия Бородавко прошел в Кисловодске во второй половине мая, 7 июня спортсмены продолжили подготовку в Малиновке.
— В каком ребята состоянии?
— В нормальном, как всегда бывает после перерыва. Кому надо было полечиться — полечились, кому отдохнуть — отдохнули. Начали в Кисловодске, сейчас все находятся в Малиновке, все тренируются.
Большунов в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой, это была простуда, которая достаточно долго и в Москве лечилась. В Малиновку он приехал со всеми вместе, — сказала Вяльбе.
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