Елена Вяльбе: «Большунов в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой. В Малиновку он приехал со всеми вместе»

Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов из-за болезни досрочно покинул сбор в Кисловодске.

Сбор группы прошел в Кисловодске во второй половине мая, 7 июня спортсмены продолжили подготовку в Малиновке.

— В каком ребята состоянии?

— В нормальном, как всегда бывает после перерыва. Кому надо было полечиться — полечились, кому отдохнуть — отдохнули. Начали в Кисловодске, сейчас все находятся в Малиновке, все тренируются.

в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой, это была простуда, которая достаточно долго и в Москве лечилась. В Малиновку он приехал со всеми вместе, — сказала Вяльбе.