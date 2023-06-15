Елена Вяльбе: «Большунов в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой. В Малиновку он приехал со всеми вместе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов из-за болезни досрочно покинул сбор в Кисловодске.

Сбор группы Юрия Бородавко прошел в Кисловодске во второй половине мая, 7 июня спортсмены продолжили подготовку в Малиновке. 

— В каком ребята состоянии?

— В нормальном, как всегда бывает после перерыва. Кому надо было полечиться — полечились, кому отдохнуть — отдохнули. Начали в Кисловодске, сейчас все находятся в Малиновке, все тренируются.

Большунов в Кисловодске заболел, пришлось уехать домой, это была простуда, которая достаточно долго и в Москве лечилась. В Малиновку он приехал со всеми вместе, — сказала Вяльбе. 

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1 комментарий

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Сергей Жарковский
Александру крепкого здоровья и удачи!🇷🇺
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