Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Большунов и Непряева победили в гонке на 30 км
Большунов и Непряева одержали победы в гонке на 30 км на контрольной тренировке в Малиновке.
Сборная России по лыжным гонкам
Контрольная тренировка
Малиновка, Архангельская область
Лыжероллеры, 30 км, классический стиль
Мужчины
1. Александр Большунов – 1:16.24,49
2. Алексей Червоткин – 20,89
3. Ермил Вокуев – 23,92
4. Иван Якимушкин – 39,75
5. Евгений Белов – 40,8
6. Андрей Собакарев – 41,26
7. Алексей Шемякин – 41,80
8. Сергей Шаров – 43,28...
14. Артем Мальцев – 1.37,19...
24. Александр Терентьев – 3.44,41...
28. Денис Спицов – 4.53,31...
31. Глеб Ретивых – 7.53,18
Женщины
1. Наталья Непряева – 1:28.14,23
2. Анастасия Кулешова – 4.57,32
3. Елизавета Шалабода – 4.57,89
4. Алена Баранова – 5.10,92
5. Елизавета Маслакова – 5.18,32
6. Мария Истомина – 5.19,89
7. Арина Кусургашева – 5.24,32
8. Ольга Царева – 6.19,90
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