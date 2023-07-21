Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Большунов и Непряева победили в гонке на 30 км

Большунов и Непряева одержали победы в гонке на 30 км на контрольной тренировке в Малиновке.

Сборная России по лыжным гонкам

Контрольная тренировка

Малиновка, Архангельская область

Лыжероллеры, 30 км, классический стиль

Мужчины

1. – 1:16.24,49

2. – 20,89

3. – 23,92

4. – 39,75

5. – 40,8

6. – 41,26

7. Алексей Шемякин – 41,80

8. Сергей Шаров – 43,28...

14. – 1.37,19...

24. – 3.44,41...

28. – 4.53,31...

31. – 7.53,18

Женщины

1. – 1:28.14,23

2. – 4.57,32

3. – 4.57,89

4. Алена Баранова – 5.10,92

5. Елизавета Маслакова – 5.18,32

6. – 5.19,89

7. Арина Кусургашева – 5.24,32

8. Ольга Царева – 6.19,90