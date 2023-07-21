Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Большунов и Непряева победили в гонке на 30 км

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых лыжероллеры Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Ермил Вокуев Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Мария Истомина Александр Терентьев Алексей Шемякин Алена Баранова Елизавета Шалабода Сергей Шаров Арина Кусургашева Лыжи

Большунов и Непряева одержали победы в гонке на 30 км на контрольной тренировке в Малиновке.

Сборная России по лыжным гонкам

Контрольная тренировка

Малиновка, Архангельская область

Лыжероллеры, 30 км, классический стиль

Мужчины

1. Александр Большунов – 1:16.24,49

2. Алексей Червоткин – 20,89

3. Ермил Вокуев – 23,92

4. Иван Якимушкин – 39,75

5. Евгений Белов – 40,8

6. Андрей Собакарев – 41,26

7. Алексей Шемякин – 41,80

8. Сергей Шаров – 43,28...

14. Артем Мальцев – 1.37,19...

24. Александр Терентьев – 3.44,41...

28. Денис Спицов – 4.53,31...

31. Глеб Ретивых – 7.53,18

Женщины

1. Наталья Непряева – 1:28.14,23

2. Анастасия Кулешова – 4.57,32

3. Елизавета Шалабода – 4.57,89

4. Алена Баранова – 5.10,92

5. Елизавета Маслакова – 5.18,32

6. Мария Истомина – 5.19,89

7. Арина Кусургашева – 5.24,32

8. Ольга Царева – 6.19,90

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4 комментария

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Ярик01
Дамскую дистанцию зачем-то бегут и мужчины
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Геннадий Томилин
А где блогерша?
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SkierNSK
Ответ Щеглот
Картина радует глаз, все по делу. Червоткин - второй по силе классист. Як в порядке. Мальцев как обычно на классике. А на Терентия не смотрите, Бородавко сказал, что пробовали в прошлом году делать из него универсала, ничего не вышло и его переводят чисто на спринт. Он тут бежал чисто формально. Отдельные умники в лице сережиных аколитов возмутятся. Как так червоткин второй??! Это возмутительно! Не червоткин второй, а наш сереженька второй! Ну с брагинскими таблетками ваш сереженька второй. А если таблетки отобрать, то Червоткин второй.
То-есть для Якимушкина "в порядке" проигрывать Вокуеву больше, чем выигрывать у Собакарёва, Шемякина, Шарова? 🤣
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