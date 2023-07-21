Чемпионат России по лыжероллерам в Югре будут транслировать на рекламных экранах

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) лыжероллеры Сергей Устюгов ТАСС Лыжи

Чемпионат России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске покажут на городских рекламных экранах.

Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

«В этом году мы сделали большой упор на трансляции гонок чемпионата, поскольку он зрелищный и его важно показать в деталях.

Трансляции будут не только в интернете и на телевидении, но и впервые мы задействуем городские площадки, огромные экраны в Ханты-Мансийске.

И все желающие смогут в разных точках муниципалитета следить за ходом соревнований, смотреть, как борются спортсмены на трассе», – сказала Шумакова.

Чемпионат России по лыжероллерам пройдет с 25 по 30 июля. Вход для зрителей на все гонки  будет бесплатным. 

В соревнованиях планирует принять участие Сергей Устюгов

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