Чемпионат России по лыжероллерам в Югре будут транслировать на рекламных экранах

Чемпионат России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске покажут на городских рекламных экранах.

Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

«В этом году мы сделали большой упор на трансляции гонок чемпионата, поскольку он зрелищный и его важно показать в деталях.

Трансляции будут не только в интернете и на телевидении, но и впервые мы задействуем городские площадки, огромные экраны в Ханты-Мансийске.

И все желающие смогут в разных точках муниципалитета следить за ходом соревнований, смотреть, как борются спортсмены на трассе», – сказала Шумакова.

Чемпионат России по лыжероллерам пройдет с 25 по 30 июля. Вход для зрителей на все гонки будет бесплатным.

В соревнованиях планирует принять участие .