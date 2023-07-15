Вик Уайлд: «С американским паспортом попасть на Олимпиаду-2026 было бы легче. Надеюсь, мне не придется так делать»

Сноубордист Вик Уайлд рассказал о желании победить на Олимпиаде-2026.

– Сейчас не получается участвовать на международных соревнованиях. Это проблема?

– Главная цель – выиграть Олимпийские игры. Мне не нужно выступать на чемпионатах мира. Если концентрируюсь на себе, то отстранение не имеет значения. Готовлюсь только к . Знаю, на что способен.

– У вас остается надежда попасть на следующую Олимпиаду, несмотря на все отстранения?

– Да, уже привык к проблемам. Они есть каждый год, уже восемь лет с проблемами сталкиваемся. Стараюсь не думать о том, что будет через два-три года, потому что в России все очень быстро меняется. Надежда остается выступить.

– Что вы думаете о позиции ? Помогает Томас Бах России или хочет усидеть на двух стульях?

– Могу сказать, что мне никто не платит за мнение. Если бы меня звали Олег Матыцин или если бы я был президентом Олимпийского комитета России, тогда это волновало бы. Не моя работа – думать о .

– Вы рассматриваете вариант поехать на Олимпиаду с американским паспортом?

– Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да. Но я не думаю об этом сейчас. Надеюсь, мне не придется ехать так делать. Не хотелось бы.

– Не планируете завершить карьеру после Олимпиады в Милане?

– Я уже завершал после Китая, думал, что смогу зарабатывать. Когда не получилось, пришлось поменять планы. Надеюсь, что когда-нибудь завершу карьеру, не переживая о финансах. Хочу заняться фрирайдом на мягком снеге в Сочи, на Алтае или Камчатке, – сказал двукратный олимпийский чемпион.