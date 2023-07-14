Уайлд о том, что Россию не пригласят на Олимпиаду в установленный срок: «МОК повторяется из года в год, и уже можно не думать об этом»

Вик Уайлд высказался о недопуске российских спортсменов к международным стартам.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024 в установленный срок – 26 июля.

«МОК до сих пор не объявил о допуске российских атлетов в каком-либо статусе к Олимпийским играм. Они повторяются из года в год, и уже можно не думать об этом. Каждый год одно и то же», – сказал двукратный чемпион Сочи-2014.

«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране