Вик Уайлд: «Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка. Планирую открыть школу сноуборда, однако нужен большой бюджет»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд рассказал, чем занимается сейчас.

«Планы? В России говорят, что когда ты что-то планируешь, все меняется очень быстро.

Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка с репетитором и некоторых других делах. Тренируюсь ли? Я всегда тренируюсь, это моя жизнь.

По-прежнему планирую открыть школу сноуборда, однако на это нужен большой бюджет», – сказал Уайлд. 

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1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Крутой чувак!
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