Вик Уайлд: «Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка. Планирую открыть школу сноуборда, однако нужен большой бюджет»

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд рассказал, чем занимается сейчас.

«Планы? В России говорят, что когда ты что-то планируешь, все меняется очень быстро.

Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка с репетитором и некоторых других делах. Тренируюсь ли? Я всегда тренируюсь, это моя жизнь.

По-прежнему планирую открыть школу сноуборда, однако на это нужен большой бюджет», – сказал Уайлд.

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