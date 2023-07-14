Вик Уайлд: «Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка. Планирую открыть школу сноуборда, однако нужен большой бюджет»
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд рассказал, чем занимается сейчас.
«Планы? В России говорят, что когда ты что-то планируешь, все меняется очень быстро.
Сейчас я сконцентрирован на изучении русского языка с репетитором и некоторых других делах. Тренируюсь ли? Я всегда тренируюсь, это моя жизнь.
По-прежнему планирую открыть школу сноуборда, однако на это нужен большой бюджет», – сказал Уайлд.
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