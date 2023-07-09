Степанова о мышцах лыжниц: «Теперь мы все немного Марит Бьорген. Именно она и ее тренеры первыми поняли, что жесткие лыжные трассы требуют другого подхода»

Теги Марит Бьорген лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии жен Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова рассказала о влиянии норвежки Марит Бьорген на лыжные гонки.

«На этой неделе была в гостях у детей и подростков в летнем лагере отдыха. Вопросы в этот раз отличались оригинальностью. Тинейджеры спросили, например, замужем ли я (нет) и есть ли парень (конечно). Но один вопрос меня особенно впечатлил: зачем вам такие мышцы?!

Действительно, зачем? Почему ведущие лыжницы 2020-х выглядят совершенно по-другому, чем лыжницы, скажем, 1990-х? Мы явно мощнее, мускулистее, можем раз двадцать подтянуться на перекладине (самые лучшие в этом компоненте могут и по сорок) и легко жмем от груди свой вес.

Ответ: Марит Бьорген. Самая титулованная лыжница в истории, восьмикратная олимпийская и восемнадцатикратная мировая чемпионка изменила лыжные гонки. Именно она и ее тренеры первыми поняли, что жесткие лыжные трассы, как их научились делать в нашем веке, требуют другого подхода, других мышц.

Никто до Марит не выглядел так мощно, не работал так много с железом. Теперь мы все немного Марит Бьорген», – написала российская лыжница в колонке на «Матч ТВ».

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7 комментариев

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haymaker
Да неужели. Только недавно собиралась догнать и перегнать Норвегию, а оказывается без Норвегии даже нельзя понять, что быстрые волокна нужны на подъёмах.
+20
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+16
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Ковид 07.10.52
Сама придумала вопрос, сама ответила...списав с оригинала от пиар-менеджера...
+6
-1
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papadok
Я, мы - Марит Бьорген. Осталась фигня - раза четыре взять КМ, раз двадцать стать ЧМ и раз семь повторить ОЧ. Беги, Лола, беги (с). :)
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Тимур Алексеев
о боже
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Волька-ибн-Алёша
интимные мышцы имеются ввиду или что?
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Щеглот
Жесткие лыжные трассы Оберсдорфа и Зеефельда.
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