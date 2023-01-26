Алексей Петухов: «Другим стоит поучиться медийности у Степановой. Молодец, возможно, займет после карьеры ценную должность»

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов поделился мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

«Не слежу, но знаю, что девочка своеобразная, спортсменка перспективная. Надо бы сказать, что другим стоит поучиться у нее медийности, но мы застали время, когда не было даже мобильных телефонов, не говоря про соцсети и паблики. Вкладывали энергию исключительно в результат.

Может, это и неправильно, если вспомнить норвежских звезд, которые постоянно на виду. Однако у них это с детства, к такому надо привыкнуть. Наши биатлонисты, скажем, в этом вопросе достаточно продвинуты. Если привык, все упрощается, есть обязательства перед спонсорами, публичная активность становятся повседневностью.

В российских лыжах, повторяю, до недавнего времени такого не было. Мы не тянули одеяло на себя, а Юрий Бородавко не раз говорил: если машешь палками на камеру, значит, у тебя остались силы. Нам требовался не «пиар», а результат, хотя на Олимпиадах, ясно, приходилось раскрываться, потому что за тебя болела вся страна.

С другой стороны, социальные сети сегодня стали реальностью, мировоззрение молодежи поменялось. Если посты в пабликах не мешают подтверждать уровень, не вижу в них ничего дурного. Значит, психика уравновешена и стабильна. Есть люди открытые, есть закрытые, не стоит ко всем подходить с одной меркой.

Если ты в силах сказать «я завтра выиграю» и выиграть, можно только аплодировать. Молодец, продвигает себя человек, возможно, займет после спортивной карьеры ценную должность», – сказал Петухов.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США