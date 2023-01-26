Алексей Петухов: «Другим стоит поучиться медийности у Степановой. Молодец, возможно, займет после карьеры ценную должность»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии сборная Норвегии жен Алексей Петухов Вероника Степанова Лыжи

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов поделился мнением о медийной активности олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

«Не слежу, но знаю, что девочка своеобразная, спортсменка перспективная. Надо бы сказать, что другим стоит поучиться у нее медийности, но мы застали время, когда не было даже мобильных телефонов, не говоря про соцсети и паблики. Вкладывали энергию исключительно в результат.

Может, это и неправильно, если вспомнить норвежских звезд, которые постоянно на виду. Однако у них это с детства, к такому надо привыкнуть. Наши биатлонисты, скажем, в этом вопросе достаточно продвинуты. Если привык, все упрощается, есть обязательства перед спонсорами, публичная активность становятся повседневностью.

В российских лыжах, повторяю, до недавнего времени такого не было. Мы не тянули одеяло на себя, а Юрий Бородавко не раз говорил: если машешь палками на камеру, значит, у тебя остались силы. Нам требовался не «пиар», а результат, хотя на Олимпиадах, ясно, приходилось раскрываться, потому что за тебя болела вся страна.

С другой стороны, социальные сети сегодня стали реальностью, мировоззрение молодежи поменялось. Если посты в пабликах не мешают подтверждать уровень, не вижу в них ничего дурного. Значит, психика уравновешена и стабильна. Есть люди открытые, есть закрытые, не стоит ко всем подходить с одной меркой.

Если ты в силах сказать «я завтра выиграю» и выиграть, можно только аплодировать. Молодец, продвигает себя человек, возможно, займет после спортивной карьеры ценную должность», – сказал Петухов.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

7 комментариев

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Олег Кузнецов
Ответ Alexander2022
Уборщица и та ценнее, после нее виден результат.
Каюсь, когда-то болел за Степанову, за что сейчас стыдно....Девочка похоже в штате Раша тудей, в авангарде пропаганды топит за нынешнюю диктатуру.
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Олег Кузнецов
Ответ petr
Ради таких вот "ценных" должностей вы в ж==у готовы дать
Ну вот и Петухов признал очевидное, что Степанова продала душу нынешней власти, чтобы возможно потом получить место у кормушки.
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+1
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Варлампий Варлампий
Петухов: "Образование - ничто, главное пиар и продвижение себя в соцсетях, тогда займешь ценную должность"
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evgeniy
Главное, чтоб человек красил должность, а не наоборот, как обычно, в последние 30 лет.
+1
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Биатлонная зима
Вика станет блогершей
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Alexander2022
Уборщица и та ценнее, после нее виден результат.
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petr
Ради таких вот "ценных" должностей вы в ж==у готовы дать
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+12
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