Вероника Степанова: «Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов, не нужны, никому не интересны как спорт»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что без россиян беговые лыжи «никому не интересны как спорт».

Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала новость о том, что финский Лахти оказался единственным претендентом на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2029 года.

«Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов (и финнов, видимо), не нужны, никому не интересны как спорт.

Напомнить, сколько золотых медалей у мужчин на чемпионате мира в Планице выиграли норвежцы? Шесть из шести. А у женщин четыре из шести – шведки (и еще одну, в эстафете, норвежки). Следующий чемпионат мира – в норвежском Тронхейме. В 2027-м – в шведском Фалуне. А в 2029-м, как только что выяснилось, – в Лахти.

В моем понимании, в моей системе координат, у беголыжного комитета FIS сейчас нет более важной задачи, чем придумать, как нас вернуть на международные соревнования. Как можно скорее.

Потому что «чемпионат Норвегии и Швеции» никому не нужен. Сюжет про успех НХЛ здесь не пройдет – мало того, что в США 330+ миллионов человек, так они еще и с 40-миллионной Канадой объединились на льду. Да с таким рынком можно остальной мир игнорировать. А сколько человек живет в Норвегии, Швеции и Финляндии? 22 миллиона?

В нашей стране – 150 миллионов. И ресурсы для развития лыжных гонок, рост интереса к ним есть сейчас только в России. Здесь я сужу по собственному опыту, общению, впечатлениям о прошедшем сезоне. Да, мы не хоккеисты и не звезды фигурного катания. Пока нет! Но интерес к нашему спорту есть и у болельщиков, и у очень серьезного бизнеса, и у политиков.

Уверена, убеждена, что следующий лыжный сезон у нас будет еще круче, интереснее для всех. Я уж точно обещаю постараться в этом отношении», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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11 комментариев

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Alexander2022
В той же Норвегии с их населением интересующихся лыжами больше, чем в России
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+13
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Ковид 07.10.52
90% текста не ее...когда же пиар-менеджер научится писать от ее уровня знаний...
+8
-3
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Alexander2022
Ответ Pavel Egorov
Тебя бы в Министры спорта РФ! Там тоже будешь лучшей!
Да, лучшей болтушкой
+4
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Регион-36
Думается и со Степановой, расклад медалей не изменился бы )
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Pikachu Pikachu
Ну да, а с Россией он сразу популярнее футбола становится
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Биатлонная зима
Ну сказанула
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NoWar
Ну как он может быть круче? Новые звезды в российских лыжах появятся? Даже если китайцы с монголами подтянутся, круче он не будет.
+1
-1
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Геннадий Томилин
Ответ Pavel Egorov
Тебя бы в Министры спорта РФ! Там тоже будешь лучшей!
Какое у неё высокое самомнение
0
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Gondeira
Ответ Alexander2022
В той же Норвегии с их населением интересующихся лыжами больше, чем в России
Самое главное там ОБЕСПЕЧЕННОЕ население. И свои "хотелки" просмотра лыж они МОГУТ оплатить. В России, даже если будет интерес к лыжам, то оплатить как то это "услугу" мы слабо сможем.
Апять типо придет "барин"(государство) и оплотит нам наши хотелки. )))
А так население Норвегии - 5,5 млн чел, Швеции - 10,5 млн, Финляндия - 5,6 млн. Возле Альп есть "лыжная тусовка" в Европе - тож примерно 5-8 млн.
Из них процентов 10 интересуются лыжами. Ну и во всем мире наскребется любителей 05,-1 млн. чел. Итого - "емкость" классических лыж млн. 4 человек вне России. И фффсе.
У нас 3-4% интересантов. 4-5 млн. Казалось бы больше, но опять же вопрос обеспеченности(деньгами). Примерно 3 к 1 в "их" пользу. Если их зритель может скинуться(условно) 300 баксов на свой интерес в год, то наш - тока 100.
Итого 1,2 млд. долл. против 0,4-0,5 млд. в год. Ну да, это четверть "рынка", но не более.
ПС. цыферы условные.
ППС. обычные лыжи - "умирающий" тренд. Счас в моде все больше горные, слаломы и пр.
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