Вероника Степанова: «Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов, не нужны, никому не интересны как спорт»
Вероника Степанова заявила, что без россиян беговые лыжи «никому не интересны как спорт».
Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала новость о том, что финский Лахти оказался единственным претендентом на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2029 года.
«Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов (и финнов, видимо), не нужны, никому не интересны как спорт.
Напомнить, сколько золотых медалей у мужчин на чемпионате мира в Планице выиграли норвежцы? Шесть из шести. А у женщин четыре из шести – шведки (и еще одну, в эстафете, норвежки). Следующий чемпионат мира – в норвежском Тронхейме. В 2027-м – в шведском Фалуне. А в 2029-м, как только что выяснилось, – в Лахти.
В моем понимании, в моей системе координат, у беголыжного комитета FIS сейчас нет более важной задачи, чем придумать, как нас вернуть на международные соревнования. Как можно скорее.
Потому что «чемпионат Норвегии и Швеции» никому не нужен. Сюжет про успех НХЛ здесь не пройдет – мало того, что в США 330+ миллионов человек, так они еще и с 40-миллионной Канадой объединились на льду. Да с таким рынком можно остальной мир игнорировать. А сколько человек живет в Норвегии, Швеции и Финляндии? 22 миллиона?
В нашей стране – 150 миллионов. И ресурсы для развития лыжных гонок, рост интереса к ним есть сейчас только в России. Здесь я сужу по собственному опыту, общению, впечатлениям о прошедшем сезоне. Да, мы не хоккеисты и не звезды фигурного катания. Пока нет! Но интерес к нашему спорту есть и у болельщиков, и у очень серьезного бизнеса, и у политиков.
Уверена, убеждена, что следующий лыжный сезон у нас будет еще круче, интереснее для всех. Я уж точно обещаю постараться в этом отношении», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».
Апять типо придет "барин"(государство) и оплотит нам наши хотелки. )))
А так население Норвегии - 5,5 млн чел, Швеции - 10,5 млн, Финляндия - 5,6 млн. Возле Альп есть "лыжная тусовка" в Европе - тож примерно 5-8 млн.
Из них процентов 10 интересуются лыжами. Ну и во всем мире наскребется любителей 05,-1 млн. чел. Итого - "емкость" классических лыж млн. 4 человек вне России. И фффсе.
У нас 3-4% интересантов. 4-5 млн. Казалось бы больше, но опять же вопрос обеспеченности(деньгами). Примерно 3 к 1 в "их" пользу. Если их зритель может скинуться(условно) 300 баксов на свой интерес в год, то наш - тока 100.
Итого 1,2 млд. долл. против 0,4-0,5 млд. в год. Ну да, это четверть "рынка", но не более.
ПС. цыферы условные.
ППС. обычные лыжи - "умирающий" тренд. Счас в моде все больше горные, слаломы и пр.