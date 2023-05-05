Вероника Степанова: «Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов, не нужны, никому не интересны как спорт»

Вероника Степанова заявила, что без россиян беговые лыжи «никому не интересны как спорт».

Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала новость о том, что финский Лахти оказался единственным претендентом на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2029 года.

«Беговые лыжи – это такой довесок: без нас никому, кроме скандинавов (и финнов, видимо), не нужны, никому не интересны как спорт.

Напомнить, сколько золотых медалей у мужчин на чемпионате мира в Планице выиграли норвежцы? Шесть из шести. А у женщин четыре из шести – шведки (и еще одну, в эстафете, норвежки). Следующий чемпионат мира – в норвежском Тронхейме. В 2027-м – в шведском Фалуне. А в 2029-м, как только что выяснилось, – в Лахти.

В моем понимании, в моей системе координат, у беголыжного комитета сейчас нет более важной задачи, чем придумать, как нас вернуть на международные соревнования. Как можно скорее.

Потому что «чемпионат Норвегии и Швеции» никому не нужен. Сюжет про успех НХЛ здесь не пройдет – мало того, что в США 330+ миллионов человек, так они еще и с 40-миллионной Канадой объединились на льду. Да с таким рынком можно остальной мир игнорировать. А сколько человек живет в Норвегии, Швеции и Финляндии? 22 миллиона?

В нашей стране – 150 миллионов. И ресурсы для развития лыжных гонок, рост интереса к ним есть сейчас только в России. Здесь я сужу по собственному опыту, общению, впечатлениям о прошедшем сезоне. Да, мы не хоккеисты и не звезды фигурного катания. Пока нет! Но интерес к нашему спорту есть и у болельщиков, и у очень серьезного бизнеса, и у политиков.

Уверена, убеждена, что следующий лыжный сезон у нас будет еще круче, интереснее для всех. Я уж точно обещаю постараться в этом отношении», – написала в колонке на сайте «Матч ТВ».