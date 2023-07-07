Юрий Бородавко: «Лыжероллеры российского производства почти ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко лыжероллеры Лыжи

Юрий Бородавко считает, что российский спортинвентарь не уступает иностранным аналогам.

 «Мы используем российский инвентарь. Есть контракт с компанией SkiTime, однако есть предварительные договоренности, что можно будет использовать и другие фирмы, если потребуется.

Большой разницы между российским инвентарем и иностранным нет. Точно могу сказать, что лыжероллеры российского производства почти ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам.

Серьезных нареканий к ним нет», – заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.

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13 комментариев

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Биатлонная зима
Научились делать и когда успели?
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арап Петра Великого
Надо, чтобы народ принял участие в придумывании названия для лыжероллеров российского производства. Будет весело...
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Федя Букин
Ответ Биатлонная зима
Научились делать и когда успели?
помнишь бамбуковые с тарелками снизу?😹
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бацко нановша
Ответ арап Петра Великого
Надо, чтобы народ принял участие в придумывании названия для лыжероллеров российского производства. Будет весело...
"ветрогоны" или "круги на асфальте"
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NoWar
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Ответ арап Петра Великого
Надо, чтобы народ принял участие в придумывании названия для лыжероллеров российского производства. Будет весело...
У них уже есть название - лыжероллеры. А всякие ScyTIME это всего лишь название фирмы производителя, а как себя называть они решают сами.
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арап Петра Великого
Ответ NoWar
У них уже есть название - лыжероллеры. А всякие ScyTIME это всего лишь название фирмы производителя, а как себя называть они решают сами.
а как себя называть они решают сами
------------------------
кто!? лыжероллеры?
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NoWar
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ арап Петра Великого
а как себя называть они решают сами ------------------------ кто!? лыжероллеры?
Производители конечно, арап!
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