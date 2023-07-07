Юрий Бородавко: «Сбор в Малиновке завершился без серьезных проблем. Хотя возникали проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых отравления»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер лыжников Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор его группы в Малиновке.

«Первый сбор в Малиновке завершился без каких‑либо серьезных проблем. Хотя возникали определенные проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых были кратковременные отравления. В остальном сбор прошел в штатном режиме.

Сейчас начался второй сбор, все заехали, тренируются. Погода хорошая. Все так и должно быть. У всех спортсменов нормальное самочувствие, все работают.

Видно, что постепенно выходим на нужные кондиции и на следующий уровень тренировок», – сказал тренер.

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sutekh Hexen
У него ни один сбор не обходится без болезней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gorokol4
допинг что ли уже просроченный жрут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий