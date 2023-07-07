Юрий Бородавко: «Сбор в Малиновке завершился без серьезных проблем. Хотя возникали проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых отравления»

Тренер лыжников Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор его группы в Малиновке.

«Первый сбор в Малиновке завершился без каких‑либо серьезных проблем. Хотя возникали определенные проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых были кратковременные отравления. В остальном сбор прошел в штатном режиме.

Сейчас начался второй сбор, все заехали, тренируются. Погода хорошая. Все так и должно быть. У всех спортсменов нормальное самочувствие, все работают.

Видно, что постепенно выходим на нужные кондиции и на следующий уровень тренировок», – сказал тренер.

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.