Юрий Бородавко: «Сбор в Малиновке завершился без серьезных проблем. Хотя возникали проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых отравления»
Тренер лыжников Юрий Бородавко рассказал, как прошел сбор его группы в Малиновке.
«Первый сбор в Малиновке завершился без каких‑либо серьезных проблем. Хотя возникали определенные проблемы со здоровьем – у кого‑то с зубами, а у некоторых были кратковременные отравления. В остальном сбор прошел в штатном режиме.
Сейчас начался второй сбор, все заехали, тренируются. Погода хорошая. Все так и должно быть. У всех спортсменов нормальное самочувствие, все работают.
Видно, что постепенно выходим на нужные кондиции и на следующий уровень тренировок», – сказал тренер.
В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.
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