Степанова об Азиатских играх: «Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае»
Российская лыжница Вероника Степанова выразила надежду на участие в Азиатских играх.
«Зимние Азиатские игры (неожиданно) пройдут в 2025 году в китайском Харбине. Впервые с 2017 года, с тех пор их не проводили.
Как вы, видимо, помните, ранее Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в соревнованиях под эгидой ОСА.
Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае!» – написала Степанова в телеграм-канале.
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