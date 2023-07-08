Степанова об Азиатских играх: «Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае»

Российская лыжница Вероника Степанова выразила надежду на участие в Азиатских играх.

«Зимние Азиатские игры (неожиданно) пройдут в 2025 году в китайском Харбине. Впервые с 2017 года, с тех пор их не проводили.

Как вы, видимо, помните, ранее Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в соревнованиях под эгидой ОСА.

Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае!» – написала Степанова в телеграм-канале.