Степанова об Азиатских играх: «Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Азиатские игры Вероника Степанова Лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова выразила надежду на участие в Азиатских играх.

«Зимние Азиатские игры (неожиданно) пройдут в 2025 году в китайском Харбине. Впервые с 2017 года, с тех пор их не проводили.

Как вы, видимо, помните, ранее Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в соревнованиях под эгидой ОСА.

Думаю, мы поедем в дружественную страну. У меня отличные воспоминания о Китае!» – написала Степанова в телеграм-канале. 

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2 комментария

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Bartez1986
Сейчас бы говорить про то, что будет в 2025-м году
+3
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+3
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papadok
Допуск в нейтральном статусе и вне медального зачета. Зачем нам враги, когда у Степановой такие друзья. Примерно такие условия предложил МОК, Вероника называла их унизительными и рекоменовала МОК "идти на фиг".
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