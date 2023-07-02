Вероника Степанова: «На днях один продвинутый тинейджер мне объяснял, сколько должен стоить у меня рекламный пост, и очень удивился, что так я с соцсетями не работаю»

Лыжница Вероника Степанова высказалась об общении спортсменов с подростками.

«У нас система выстроена так, что спортсмену с детства говорят: давай, беги, выполни первый разряд, потом мастера, выиграй зональные соревнования, а потом, может, и в сборную возьмут.

В принципе, все верно – только никто не объясняет, зачем.

Не понимаю, зачем эти элементы ложной скромности. 12-летние, тем более 15-летние, гораздо умнее, чем думают взрослые дяди и тети.

Неужели неясно, что модно становиться тиктокерами, профессиональными геймерами, может быть, маечки со своим дизайном на маркетплейсах продавать. Я ничего не имею против таких профессий в принципе, но мне кажется, спорт все же полезнее. И для многих, особенно с окраин, куда реальнее.

Сколько раз на встречах с молодыми спортсменами я убеждалась: олимпийский чемпион для них – это 100 тысяч подписчиков в соцсетях. Это чуть ли не главный элемент славы. Миллион, конечно, было бы куда круче, но это уже территория Бузовой. Еще появления на « » добавляют пойнтов.

Эти «очки славы» в их глазах транслируются во что-то материальное. Тут на днях один продвинутый тинейджер мне как раз объяснял, сколько должен стоить у меня рекламный пост при моих охватах, и очень удивился, что так я с соцсетями не работаю и не собираюсь.

Они отлично видят, например, на какой машине олимпийская чемпионка приехала. Или какой у нее телефон. Они все время анализируют и выбирают. В TikTok? Или все-таки в лыжи?

А как у нас спортивные руководители на местах используют это?

...Я вела переговоры не только с Архангельской областью. В другом регионе состоялся вот такой примечательный разговор:

– Что вы ждете от меня в плане подсветки деятельности вашей федерации в СМИ и соцсетях, как спортсмена вашего региона?

– (Молчание, удивленное)

– Какие ожидания относительно встреч с юными лыжниками: семинары, может быть, открытые тренировки?

– Нет, что вы! Мы понимаем насколько вы заняты, мы такими вещами вас точно отвлекать и беспокоить не будем!

Человек, который это говорил, – замечательный, всеми вокруг уважаемый, заслуженный в лыжных гонках специалист. Он просто искренне считает, что дело спортсменов – побеждать на соревнованиях. И только. При всем уважении, мне это не подходит.

От предложения я отказалась – было несколько причин выбрать альтернативный вариант, но эмоционально эта часть разговора расстроила больше всего.

Я принципиально не понимаю, зачем нужен спортсмен на ставке, если он или она не «продает» свои успехи молодому поколению, тинейджерам, прежде всего? Для чего все в принципе задумано?» – написала в колонке на сайте «Матч ТВ».