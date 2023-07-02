Степанова о Сорине: «Он чем-то похож на Илона Маска: каждый сбор хочет убедиться, что его сотрудники, то есть спортсмены, могут выдать еще больше»
Лыжница Вероника Степанова сравнила своего тренера с Илоном Маском.
«Егор Владимирович (Сорин – Sports.ru) чем-то похож на Илона Маска: каждый сбор он хочет еще немного добавить, убедиться, что его сотрудники, т. е. спортсмены, могут выдать еще чуть-чуть больше, чем раньше. Или не чуть-чуть 🙈 🙄.
Поэтому закончившим трехнедельный сбор в Малиновке полагается почетный Пояс Сорина. За блестящую победу над собой!» – написала олимпийская чемпионка и опубликовала фото пояса-утяжелителя с надписью SORIN.
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