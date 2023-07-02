Степанова о Сорине: «Он чем-то похож на Илона Маска: каждый сбор хочет убедиться, что его сотрудники, то есть спортсмены, могут выдать еще больше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) фото Егор Сорин Вероника Степанова Илон Маск Лыжи

Лыжница Вероника Степанова сравнила своего тренера с Илоном Маском.

«Егор Владимирович (Сорин – Sports.ru) чем-то похож на Илона Маска: каждый сбор он хочет еще немного добавить, убедиться, что его сотрудники, т. е. спортсмены, могут выдать еще чуть-чуть больше, чем раньше. Или не чуть-чуть 🙈 🙄.

Поэтому закончившим трехнедельный сбор в Малиновке полагается почетный Пояс Сорина. За блестящую победу над собой!» – написала олимпийская чемпионка и опубликовала фото пояса-утяжелителя с надписью SORIN.

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5 комментариев

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papadok
Егор Владимирович (Сорин – Sports.ru) чем-то похож на _______________: каждый сбор он хочет еще немного добавить, убедиться, что его сотрудники, т. е. спортсмены, могут выдать еще чуть-чуть больше, чем раньше. Или не чуть-чуть

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Olga.t
Не в ту степь понесло Степанову))
Неудачные попытки вернуть интерес к себе.
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александр
Может Маск на Сорина похож.
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Щеглот
Давненько нет горяченьких новостей из этого серпентария. Как там придонная камбала поживает и ее лудший друг лосось?
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mahurat
Ответ Olga.t
Не в ту степь понесло Степанову)) Неудачные попытки вернуть интерес к себе.
Да, глуповатое сравнение.
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