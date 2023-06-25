Карлссон думала о пропуске нового сезона: «Но мы с тренером пришли к золотой середине»
Шведская лыжница Фрида Карлссон заявила, что думала о пропуске следующего сезона.
– Я размышляла о двух абсолютно разных вариантах на следующий сезон: либо приложить все усилия ради победы в общем зачете Кубка мира, либо... вообще не соревноваться.
– Вообще не соревноваться? Ты серьезно?
– Да, я совершенно серьезно. Сказала Перу (Нильссону, тренеру – Sports.ru), что вообще не буду выступать.
– Но почему?
– После этого сезона будут три года с главными стартами. А в это время я хочу быть на пике.
И тут меня посетила мысль: а что если этой зимой я буду лишь тренироваться? Сделаю ставку на последующие три года. Такое предложение я и озвучила Перу.
– И чем же закончился разговор с ним?
– Мы пришли к золотой середине. На мой взгляд, соревноваться – это действительно здорово, так что я отправлюсь на Кубок мира и «Тур де Ски». Но я буду пропускать некоторые соревнования, – рассказала 23-летняя спортсменка.
В минувшем сезоне Карлссон заняла шестое место в общем зачете Кубка мира, а также выиграла по две серебряных и бронзовых медали на чемпионате мира в Планице.
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