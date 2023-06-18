«Они идиоты? Меня это просто взбесило». Калла об экоактивистах, сорвавших ее номер в танцевальном шоу

Шведская лыжница Шарлотте Калла назвала идиотами экоактивистов, сорвавших ей номер на шоу.

Три недели назад Калла участвовала в финале шоу «Давай потанцуем», где ее партнером был танцор Тобиас Карлссон. Во время их выступления на сцену выбежали два активиста из движения «Восстановим водно-болотные угодья» – они подняли баннер и распылили краску. Затем к ним подбежали сотрудники охраны и увели с площадки.

– Я не особо поняла, что происходит. Просто вдруг увидела кучу выбежавших людей. Мои мысли были такими: «Они идиоты? Что они делают? Неужели не понимают, что это прямой эфир?» И я подумала, что кто-то завидует моему выходу в финал.

– Вы решили, что это было направлено на вас?

– Да, первая мысль была такая. До момента, когда они развернули баннер и распылили краску. Тогда я поняла, что дело в чем-то другом.

Меня это просто взбесило. Это не должно было испортить мне финал. Они захотели внимания, которого не заслуживали, – ответила трехкратная олимпийская чемпионка.