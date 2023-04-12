Фрида Карлссон стала виновницей ДТП перед чемпионатом мира по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки происшествия сборная Швеции жен Фрида Карлссон Лыжи

Фрида Карлссон стала виновницей ДТП перед чемпионатом мира-2023.

Об этом она рассказала в эфире Sveriges Radio. 

Авария с участием шведской лыжницы произошла за несколько дней до старта этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе. 

«Я пыталась замять это дело. Мужчина, в которого я врезалась, был зол, потому что он собирался продавать свою машину на следующий день», – заявила Карлссон. 

По словам шведки, в результате ДТП она травмировала шею и, возможно, получила легкое сотрясение мозга. 

«Я думала, есть ли смысл вообще ехать на чемпионат мира. Как оказалось, решение было принято правильно. Серебро в скиатлоне стало для меня победой», – добавила она. 

На ЧМ-2023 в Планице Карлссон завоевала два серебра (скиатлон и гонка на 10 км) и две бронзы (эстафета и марафон). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий