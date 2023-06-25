Червоткин, Коростелев, Истомина и Пеклецова будут выступать за Архангельскую область

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Алексей Червоткин Мария Истомина Вероника Степанова Савелий Коростелев Алина Пеклецова Лыжи

Российские лыжники Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Вероника Степанова, Мария Истомина и Алина Пеклецова будут выступать за Архангельскую область.

«Спортивную подготовку ребята будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва «Устьянский лыжный клуб».

Уже в сентябре на базе Малиновки пройдет Чемпионат России по лыжероллерам, где спортсмены впервые выступят за сборную Архангельской области», – сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Червоткин ранее представлял Москву, Коростелев и Истомина – Пермский край, Пеклецова – Вологодскую область.

О переходе Степановой уже сообщалось ранее. В следующем сезоне она будет выступать за два региона – Камчатский край и Архангельскую область.

 

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4 комментария

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Rygeek
Интрига в эстафетах как-то сразу померла.)
+2
0
+2
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Tamarix
Ответ Rygeek
Интрига в эстафетах как-то сразу померла.)
Интереснее, с кем Большунов будет бегать тим-спринт.
0
0
0
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Enchanter WIZZARD
Ответ Rygeek
Интрига в эстафетах как-то сразу померла.)
Червоткин, Коростелев, Шемякин, Большунов- по идее такой расклад
0
0
0
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Enchanter WIZZARD
Ответ Tamarix
Интереснее, с кем Большунов будет бегать тим-спринт.
В классике интересно с Червоткиным посмотреть
0
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