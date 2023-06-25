Червоткин, Коростелев, Истомина и Пеклецова будут выступать за Архангельскую область

Российские лыжники Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Вероника Степанова, Мария Истомина и Алина Пеклецова будут выступать за Архангельскую область.

«Спортивную подготовку ребята будут проходить на базе областной спортивной школы олимпийского резерва «Устьянский лыжный клуб».

Уже в сентябре на базе Малиновки пройдет Чемпионат России по лыжероллерам, где спортсмены впервые выступят за сборную Архангельской области», – сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Червоткин ранее представлял Москву, Коростелев и Истомина – Пермский край, Пеклецова – Вологодскую область.

О переходе Степановой уже сообщалось ранее. В следующем сезоне она будет выступать за два региона – Камчатский край и Архангельскую область.