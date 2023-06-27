Нисканен о тренировках вне сборной: «Условия были недостаточными. Мое решение принято ради лучших результатов»
Финский лыжник Ииво Нисканен объяснил решение уйти на самоподготовку.
Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион не будет тренироваться со сборной Финляндии в преддверии нового сезона.
«Я частенько размышлял о том, стоит ли мне оптимизировать свою подготовку. Но на сей раз думать об этом даже не пришлось.
Условия касательно сборов команды были неудовлетворительными и недостаточными. Я держу планку на достаточно высоком уровне и хочу пройти через тренировочный процесс с как можно большей выгодой, а не так, чтобы половина сборов ушла впустую.
Очевидно, что мое решение было принято ради достижения наилучших результатов», – сказал Нисканен.
Ранее Ассоциация лыжного спорта Финляндии заявила о необходимости сбалансировать свои расходы на фоне финансовых проблем.
«Я нахожусь в том возрасте (31 год – Sports.ru), когда нужно добиваться результатов, и тут нет повода идти на компромиссы в подготовке – ни насчет расписаний, ни насчет планов поездок или еще чего-либо. Проще действовать в небольшой группе», – добавил лыжник.
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