Ииво Нисканен не вошел в состав сборной Финляндии на подготовку к сезону, Кертту Нисканен, Пярмякоски и Мяки – в команде

Ииво Нисканен не вошел в состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на подготовку к сезону.

В Ассоциации лыжного спорта Финляндии сообщили, что сейчас спортсмен не тренируется с национальной командой.

Ииво Нисканену 31 год, он является чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом.

Сборная Финляндии

Мужчины

Вилле Ахонен

Нико Анттола

Ристоматти Хакола

Пертту Хювяринен

Реми Линдхольм

Ниило Мойланен

Йони Мяки

Арси Руусканен

Лаури Вуоринен

Женщины

Ясми Йоенсуу

Анне Кюлленен

Ясмин Кахара

Катри Люлюнперя

Йоханна Матинтало

Кертту Нисканен

Эвелина Пииппо

Криста Пярмякоски