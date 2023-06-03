Ииво Нисканен не вошел в состав сборной Финляндии на подготовку к сезону, Кертту Нисканен, Пярмякоски и Мяки – в команде

Теги сборная Финляндии сборная Финляндии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Анне Кюлленен Кертту Нисканен Ииво Нисканен Ристоматти Хакола Йоханна Матинтало Лаури Вуоринен Эвелина Пииппо Пертту Хювяринен Йони Мяки Ниило Мойланен Нико Анттола Катри Люлюнперя Ясми Йоенсуу Реми Линдхольм Арси Руусканен Ясмин Кахара Вилле Ахонен Лыжи

Ииво Нисканен не вошел в состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на подготовку к сезону.

В Ассоциации лыжного спорта Финляндии сообщили, что сейчас спортсмен не тренируется с национальной командой.

Ииво Нисканену 31 год, он является чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом.

Сборная Финляндии

Мужчины

Вилле Ахонен

Нико Анттола

Ристоматти Хакола

Пертту Хювяринен

Реми Линдхольм

Ниило Мойланен

Йони Мяки

Арси Руусканен

Лаури Вуоринен

Женщины

Ясми Йоенсуу

Анне Кюлленен

Ясмин Кахара

Катри Люлюнперя

Йоханна Матинтало

Кертту Нисканен

Эвелина Пииппо

Криста Пярмякоски

1 комментарий

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Olga.t
Неужели Ииво завершает карьеру?
Не верится...
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