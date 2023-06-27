Лыжница Степанова о финале ЛЧ: «Арабский шейх переиграл китайского инвестора. Профессиональный спорт – это песочница для игр богатых, и это правильно»

Вероника Степанова назвала профессиональный спорт «песочницей для игр богатых».

Об этом олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам порассуждала в своей новой колонке на «Матч ТВ», которая вышла под заголовком «Смотрела финал Лиги чемпионов пару недель назад. Если вы забыли: там арабский шейх переиграл китайского инвестора...» (в финале ЛЧ «Манчестер Сити» обыграл «Интер» – Sports.ru)

«Профессиональный спорт – это песочница для игр богатых, и это правильно. Вот почему.

Любой спорт или любой клуб в первую очередь нуждается в амбициозных людях. А кто самые амбициозные люди? Правильно, миллионеры и миллиардеры. Только не надо меня сразу в поклонники «Атлант расправил плечи» записывать. Я не вполне согласна с основными идеями романа, как их поняла. Но вот в том, что касается профессионального спорта, совершенно разделяю – это дело «титанов».

Крупному и успешному бизнесмену хочется побеждать. А как сравнивать «теплое с мокрым»? Правильно, через собственную спортивную команду. Вы видели, как шейх Мансур победе «Манчестер Сити» радовался? У человека реально все материальное в жизни есть или может быть моментально, стоит лишь захотеть – кроме побед в спорте, которые он выбрал. Теперь и это есть.

Давайте честно признаем: команды, клубы, которыми единолично владеют амбициозные бизнесмены, в наше время побеждают больше и чаще, чем те, которыми владеют ассоциации, акционеры и так далее. Я так понимаю, немецкий футбол принципиально не разрешает покупки клубов миллиардерами и шейхами? Ну, и где он, этот немецкий футбол в последние годы?

Мне кажется неправильным говорить: «Да это футбол, он всегда и везде был популярен!» Не был, заполненные трибуны на черно-белых фото – не показатель! В одной статье, где обсуждается нынешняя АПЛ, запомнился такой факт: когда лучший английский вратарь лет 40 назад стал получать 1000 фунтов в неделю, это было во всех газетах – невероятные деньги!

Сейчас и на 100 000 фунтов ни один хороший вратарь не согласится, как я понимаю. Да, инфляция, но все равно премиальный футбол стал во много раз популярнее, чем был. Точнее, его грамотно раскрутили», – написала Степанова.

«Мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках». Степанова о команде из Архангельской области

Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!