Иван Якимушкин: «Чтобы Червоткина замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры»

Лыжник Иван Якимушкин рассказал о соперничестве с Алексеем Червоткиным на тренировках.

Спортсмены тренируются в группе Юрия Бородавко.

«Чтобы Леху замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры, как газовая плита.

Я никогда не видел таких людей. Ты всегда начинаешь обгонять, они спокойны. Его нельзя спокойно обогнать. Ты должен быть готов, что дальше будет битва. Как в игре GTA, когда полицию обгоняешь и у тебя звездочки появляются.

На тренировках Леху обгоняешь — у тебя сразу пять звездочек, — сказал в эфире « ».