Иван Якимушкин: «Чтобы Червоткина замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Иван Якимушкин Матч ТВ Лыжи

Лыжник Иван Якимушкин рассказал о соперничестве с Алексеем Червоткиным на тренировках.

Спортсмены тренируются в группе Юрия Бородавко. 

«Чтобы Леху замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры, как газовая плита.

Я никогда не видел таких людей. Ты всегда начинаешь обгонять, они спокойны. Его нельзя спокойно обогнать. Ты должен быть готов, что дальше будет битва. Как в игре GTA, когда полицию обгоняешь и у тебя звездочки появляются.

На тренировках Леху обгоняешь — у тебя сразу пять звездочек, — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

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