Иван Якимушкин: «Чтобы Червоткина замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры»
Лыжник Иван Якимушкин рассказал о соперничестве с Алексеем Червоткиным на тренировках.
Спортсмены тренируются в группе Юрия Бородавко.
«Чтобы Леху замотивировать на тренировках, можешь его чуть‑чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры, как газовая плита.
Я никогда не видел таких людей. Ты всегда начинаешь обгонять, они спокойны. Его нельзя спокойно обогнать. Ты должен быть готов, что дальше будет битва. Как в игре GTA, когда полицию обгоняешь и у тебя звездочки появляются.
На тренировках Леху обгоняешь — у тебя сразу пять звездочек, — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
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