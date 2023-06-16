Вероника Степанова будет выступать за два региона – Камчатскую и Архангельскую области

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова будет представлять два региона на российских соревнованиях.

«Я продолжу выступать за Камчатку. Одновременно представляя Архангельскую область. Это называется у нас «двойной зачет», правила это позволяют.

Камчатке я обязана своей карьерой, там мои корни, и я всегда получала необходимую поддержку, во всем. Но реалии таковы, что на Камчатке никогда не будет сильной команды для классической эстафеты и командного спринта, а это мои любимые виды. И зрителей тоже, кстати.

В Архангельской области я надеюсь составить компанию Наталье Непряевой и другим сильным лыжницам. Да, я не одна собираюсь примкнуть к этой команде, будут и другие переходы. Думаю, все вместе мы бросим вызов нынешним лидерам из Тюмени и Татарстана!» – написала Степанова в телеграм-канале.

2 комментария

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Евгений - 79
За Камчатку пусть Вероника бегает. А за Архангельск папика можно запустить
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Сергей
Я бы тоже хотел в РЖД и Газпроме
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