Вероника Степанова будет выступать за два региона – Камчатскую и Архангельскую области

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова будет представлять два региона на российских соревнованиях.

«Я продолжу выступать за Камчатку. Одновременно представляя Архангельскую область. Это называется у нас «двойной зачет», правила это позволяют.

Камчатке я обязана своей карьерой, там мои корни, и я всегда получала необходимую поддержку, во всем. Но реалии таковы, что на Камчатке никогда не будет сильной команды для классической эстафеты и командного спринта, а это мои любимые виды. И зрителей тоже, кстати.

В Архангельской области я надеюсь составить компанию Наталье Непряевой и другим сильным лыжницам. Да, я не одна собираюсь примкнуть к этой команде, будут и другие переходы. Думаю, все вместе мы бросим вызов нынешним лидерам из Тюмени и Татарстана!» – написала Степанова в телеграм-канале.