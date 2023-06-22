Мальцев о сборе в Малиновке: «Всегда тяжело после дома. Главное сейчас не загнать себя, а плавно втянуться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Артем Мальцев Матч ТВ Лыжи

Российский лыжник Артем Мальцев рассказал, как проходит сбор в Малиновке.

Мальцев приехал на сбор позже остальной группы тренера Юрия Бородавко, так как в семье спортсмена родился второй сын. 

«Всегда тяжело после дома, но сегодня уже четвертый‑пятый день и с каждым днем все лучше и лучше. Надеюсь, что время еще, так скажем, есть.

Главное сейчас не загнать себя, а плавно втянуться. С Юрием Викторовичем (Бородавко) пообщались. Он меня прекрасно понимает. Нашли какой‑то компромисс и втягиваемся, — сказал Мальцев.

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