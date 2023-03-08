Юрий Бородавко: «Если бы Устюгов серьезно относился к делу, он бы нам очень‑очень пригодился на Олимпийских играх 2026 года»
Юрий Бородавко считает, что Сергей Устюгов мог бы помочь команде на Олимпиаде-2026.
«Очень трудно сказать, какое решение он примет, потому что каждый человек выбирает свой путь. Я бы не брался решать за кого‑то. Как говорится, мы примем любое решение, лишь бы от этого он получал удовольствие.
Сергей постоянно говорил об этом, что сезон может быть последним. Если бы он очень серьезно относился к делу, он бы нам очень‑очень пригодился на Олимпийских играх 2026 года, к которым, надеюсь, нас допустят.
Но советы хорошо давать, когда тебя спрашивают, если тебя не спрашивают, то и нечего лезть со своими советами», — сказал Бородавко.
И ещё раз говорю, да, Устюгов мог выходить напрямую, он ошибся в том забеге. Но цена этой ошибки по моему оказалась слегка завышенной
Все заранее известно, подготовился и выступил. Если даже Мельниченко удавалось, то у Сергея тем более получится
Артем делал все правильно, и все были в равных условиях. Клебо и Пелле это не помешало выйти в финал
А на чемпионских высотах он почему-то не стал так делать, а стал убегать. Хотя казалось бы выиграть спурт у Большунова и Терентия куда легче, чем у Клэбо и Пелле.
В общем я сравниваю этот сезон устюгова и прошлый и у меня вообще ничего не бьется. Вообще ничего. Получается устюша к высотам готовился лучше и ответственнее, чем к ОИ. При этом высоты он вообще не собирался бежать, а талдычил весь год про чемпионат россии. Чемпионат, чемпионат, чемпионат, чемпионат,чемпионат, чемпионат. И так весь год. И тренировки начал самое раннее 5-го явнваря - это я точно помню, еще ржал над ним, типа чего 5-го начинать, там рождество, потом выходные и тд. Типа давай с 9-го января начинай.
И с 9-го умудрился подготовиться убегать темпом от Большунова в спринте. И к скиатлону подготовился. И к марафону подготовился, классикой.
Я вообще ничего не понимаю.
Единственное объяснение какое нахожу - разница в допинг контроле на км/ои и нашей богадельней.
Возможность выиграть две медали лучше чем одна?)
И да, у Устюгова были хорошие шансы. У Мальцева шансов не было никаких изначально. Это большая разница
Если Вяльбе поймёт, что Устюгов заслуживает в силу своих способностей определённых уступок и договорится с ним о каких-то компромиссах (например о показе товара лицом на каких-то определённых контрольных точках, если это происходит, то Устюгову гарантируется определённый набор гонок на ГС), то шансов, что Сергей пойдёт на новый цикл, будет больше. Но пока я сомневаюсь что Вяльбе на это пойдёт