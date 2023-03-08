Юрий Бородавко: «Если бы Устюгов серьезно относился к делу, он бы нам очень‑очень пригодился на Олимпийских играх 2026 года»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Сергей Устюгов Матч ТВ Лыжи

Юрий Бородавко считает, что Сергей Устюгов мог бы помочь команде на Олимпиаде-2026. 

«Очень трудно сказать, какое решение он примет, потому что каждый человек выбирает свой путь. Я бы не брался решать за кого‑то. Как говорится, мы примем любое решение, лишь бы от этого он получал удовольствие.

Сергей постоянно говорил об этом, что сезон может быть последним. Если бы он очень серьезно относился к делу, он бы нам очень‑очень пригодился на Олимпийских играх 2026 года, к которым, надеюсь, нас допустят.

Но советы хорошо давать, когда тебя спрашивают, если тебя не спрашивают, то и нечего лезть со своими советами», — сказал Бородавко. 

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34 комментария

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imaxim
Конечно имеет, я данным постом просто разложил какой Артём замечательный друг и товарищ) А так конечно в гонке все соперники и он имел право никого не слушать и поступать как хочет. Но в очной борьбе шансов у Артема не было и я думаю он это понимал, выбрав нижнюю сетку.
И ещё раз говорю, да, Устюгов мог выходить напрямую, он ошибся в том забеге. Но цена этой ошибки по моему оказалась слегка завышенной
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armmaster
Ответ imaxim
Чтобы Сергей пошёл в сезон и на ОИ, очевидно ему нужно дать свободу в подготовке и перестать гонять его в бесконечные отборы на другие отборы, которые завершаются кодовой фразой «или спринт или ничего». Если Вяльбе поймёт, что Устюгов заслуживает в силу своих способностей определённых уступок и договорится с ним о каких-то компромиссах (например о показе товара лицом на каких-то определённых контрольных точках, если это происходит, то Устюгову гарантируется определённый набор гонок на ГС), то шансов, что Сергей пойдёт на новый цикл, будет больше. Но пока я сомневаюсь что Вяльбе на это пойдёт
И правильно. Отбор довольно понятный; хочешь в коньковую разделку - заедь в призы в такой-то или такой-то гонке.

Все заранее известно, подготовился и выступил. Если даже Мельниченко удавалось, то у Сергея тем более получится
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Alexander2022
Поэтому человек в форме снялся со скиатлона, ага
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armmaster
Ответ imaxim
Благодаря «великолепным» ходам ТШ и к сожалению самого Сергея. Устюгов перед снятием с ТдС шёл на втором месте в общем зачёте и мог претендовать на высокие места и на Туре. Вместо этого его снимают, аргументируя тем что надо отдохнуть. Внезапно отменяют все этапы КМ после Тура и Устюгов 1,5 месяца сидит без гонок (побегушки Ски классик, не особо сильно ему подходящие, не в счёт). Далее. На Олимпиаде Устюгов решает, что он с Крамером умнее всех и снимается со скиатлона в пользу Мальцева, пытаясь помочь ему попасть в эстафету. Благодарный Мальцев за это лишает Устюгова, который немного ошибся в тактике отдельного забега полуфинала спринта, но тем не менее в целом готового и готовящего мощный рывок на финальный забег, типо того, что он исполнил на ЧВ, чтоб точно выиграть медаль, так вот Мальцев собственноручно вопреки указаниям тренера натягивает свой забег крича «это Олимпийские игры», закономерно в итоге в финале не показав ничего и не дав это сделать Устюгов. Потом тот же благодарный Мальцев устраивает истерику после того, как здравый смысл все же возобладал и второго номера сборной Устюгова все же выставляют в эстафету (где он хорошо себя проявил, но сейчас не об этом), и делает из себя жертву, хотя в эстафете Артема по хорошему не должно было быть и близко. Вот и вся история с пирогами. Очень плохое стечение обстоятельств и неудачные тактические решения испортили Устюгову сезон, к которому он действительно был готов
Про спринт с Мальцевым вы перенесли палку: каждый имеет право бежать так, как хочет.
Артем делал все правильно, и все были в равных условиях. Клебо и Пелле это не помешало выйти в финал
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Щеглот
Ответ Андрей Каханков
Щеглот, да у тебя никак Устюгов денег занял и не отдаёт? Готовился он по планам Крамера, не готовился, тренировался или на диване лежал, важен результат: 1-е место спринт (КС!), 2-е место скиатлон, 3-е место 50км (КС!).
так в том и дело, что результат явно аномален и требует объяснения.
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armmaster
Ответ Щеглот
как же вы надоели дилетанты несчастные) УСТЮГОВ НЕ ГОТОВИЛСЯ ПО ПЛАНАМ КРАМЕРА. НЕ ГОТОВИЛСЯ. НЕ ГОТОВИЛСЯ. ОН ПО НИМ НЕ ГОТОВИЛСЯ. Понятно?) Он только языком болтал, что вот-вот начнет готовится. Откройте новости по тегу "устюгов", начиная с ухода от Сорина, да почитайте.
Да хоть вообще бы не готовился, если будет готов в 25 и 26 годах даже чуть лучше, чем сейчас, это и то будет очень здорово
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Андрей Каханков
Ответ Щеглот
как же вы надоели дилетанты несчастные) УСТЮГОВ НЕ ГОТОВИЛСЯ ПО ПЛАНАМ КРАМЕРА. НЕ ГОТОВИЛСЯ. НЕ ГОТОВИЛСЯ. ОН ПО НИМ НЕ ГОТОВИЛСЯ. Понятно?) Он только языком болтал, что вот-вот начнет готовится. Откройте новости по тегу "устюгов", начиная с ухода от Сорина, да почитайте.
Щеглот, да у тебя никак Устюгов денег занял и не отдаёт? Готовился он по планам Крамера, не готовился, тренировался или на диване лежал, важен результат: 1-е место спринт (КС!), 2-е место скиатлон, 3-е место 50км (КС!).
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imaxim
Ответ SkierNSK
Тут проблема в том, что следующий сезон без ГС, да и не факт, что сборную допустят. В любом случае, определённой целью может быть только ЧМ-25, до которого слишком далеко.
В след.сезоне да, особо целей нет. Но если идти в след.сезон, то уже странно бросать цикл на полпути. Поэтому уже сейчас Устюгову надо понимать его статус в сборной и правила, по которым нужно играть
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SkierNSK
Ответ imaxim
Чтобы Сергей пошёл в сезон и на ОИ, очевидно ему нужно дать свободу в подготовке и перестать гонять его в бесконечные отборы на другие отборы, которые завершаются кодовой фразой «или спринт или ничего». Если Вяльбе поймёт, что Устюгов заслуживает в силу своих способностей определённых уступок и договорится с ним о каких-то компромиссах (например о показе товара лицом на каких-то определённых контрольных точках, если это происходит, то Устюгову гарантируется определённый набор гонок на ГС), то шансов, что Сергей пойдёт на новый цикл, будет больше. Но пока я сомневаюсь что Вяльбе на это пойдёт
Тут проблема в том, что следующий сезон без ГС, да и не факт, что сборную допустят. В любом случае, определённой целью может быть только ЧМ-25, до которого слишком далеко.
+2
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Щеглот
И вот что любопытно. В олимпийский сезон Сережа собирался выигрывать спурт у Клэбо и Пеллегрино, правильно? То есть он считал, что способен это сделать.

А на чемпионских высотах он почему-то не стал так делать, а стал убегать. Хотя казалось бы выиграть спурт у Большунова и Терентия куда легче, чем у Клэбо и Пелле.

В общем я сравниваю этот сезон устюгова и прошлый и у меня вообще ничего не бьется. Вообще ничего. Получается устюша к высотам готовился лучше и ответственнее, чем к ОИ. При этом высоты он вообще не собирался бежать, а талдычил весь год про чемпионат россии. Чемпионат, чемпионат, чемпионат, чемпионат,чемпионат, чемпионат. И так весь год. И тренировки начал самое раннее 5-го явнваря - это я точно помню, еще ржал над ним, типа чего 5-го начинать, там рождество, потом выходные и тд. Типа давай с 9-го января начинай.

И с 9-го умудрился подготовиться убегать темпом от Большунова в спринте. И к скиатлону подготовился. И к марафону подготовился, классикой.

Я вообще ничего не понимаю.

Единственное объяснение какое нахожу - разница в допинг контроле на км/ои и нашей богадельней.
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Sutekh Hexen
Все зависит от Соболевой, если начнет нудеть, он закончит.
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imaxim
Ответ Александр Гороховик
Если бы Мальцев не натянул свой полуфинал в спринте, у России было бы серебро/бронза Устюгова, но без гарантии. Мальцевский натяг гарантировал Терентьеву легкую бронзу. Мальцев сделал благо для команды в целом.
Терентьев не наевшись мог бороться и побольше чем за третье место на пару с Устюговым
Возможность выиграть две медали лучше чем одна?)
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imaxim
Я думаю, что учитывая второй результат квалификации она была почти гарантирована убегающей тактикой. Он был готов терпеть весь финал. Форма была. Так что мимо

И да, у Устюгова были хорошие шансы. У Мальцева шансов не было никаких изначально. Это большая разница
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imaxim
Ну да, Устюгов только и думал как бы на ОИ забить, с которых медалей нет))) ага-угу. Рассказывай другим, которые верили, что на марафоне Устюгов 5 минут проиграет
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Александр Гороховик
Ответ imaxim
Благодаря «великолепным» ходам ТШ и к сожалению самого Сергея. Устюгов перед снятием с ТдС шёл на втором месте в общем зачёте и мог претендовать на высокие места и на Туре. Вместо этого его снимают, аргументируя тем что надо отдохнуть. Внезапно отменяют все этапы КМ после Тура и Устюгов 1,5 месяца сидит без гонок (побегушки Ски классик, не особо сильно ему подходящие, не в счёт). Далее. На Олимпиаде Устюгов решает, что он с Крамером умнее всех и снимается со скиатлона в пользу Мальцева, пытаясь помочь ему попасть в эстафету. Благодарный Мальцев за это лишает Устюгова, который немного ошибся в тактике отдельного забега полуфинала спринта, но тем не менее в целом готового и готовящего мощный рывок на финальный забег, типо того, что он исполнил на ЧВ, чтоб точно выиграть медаль, так вот Мальцев собственноручно вопреки указаниям тренера натягивает свой забег крича «это Олимпийские игры», закономерно в итоге в финале не показав ничего и не дав это сделать Устюгов. Потом тот же благодарный Мальцев устраивает истерику после того, как здравый смысл все же возобладал и второго номера сборной Устюгова все же выставляют в эстафету (где он хорошо себя проявил, но сейчас не об этом), и делает из себя жертву, хотя в эстафете Артема по хорошему не должно было быть и близко. Вот и вся история с пирогами. Очень плохое стечение обстоятельств и неудачные тактические решения испортили Устюгову сезон, к которому он действительно был готов
Если бы Мальцев не натянул свой полуфинал в спринте, у России было бы серебро/бронза Устюгова, но без гарантии. Мальцевский натяг гарантировал Терентьеву легкую бронзу. Мальцев сделал благо для команды в целом.
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Щеглот
Красиво стелешь, только все мимо. Сирожу с тура сняли только для того, чтобы он потом на ОИ не забил, как всегда и делал. Загребет денюжки на туре - и бежать. А медальки побоку. А вяльбихе наоборот, на его бабки начхать, ей медальки нужны.
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Alexander2022
Медаль и Сергею не была гарантирована. Провалился бы в финале - нашли снова, кого бы обвинить
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imaxim
Никто не отрицает, что Сергей упустил возможность выйти напрямую. Но и глупо отрицать, что он мог выйти и по времени, учитывая состав другого полуфинала и скорее всего это бы и случилось, если бы кто-то слушал тренера, понимая что у самого шансов на медаль нет все равно. Нет, так не доставайся же ты никому
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Alexander2022
Одной жертве всего лишь нужно выходить напрямую
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imaxim
Нет, не должна. Но тренера послушать можно. В итоге товарищ одного претендента выбил, второго серьезно накормил, а сам оказался в роли собаки на сене
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Alexander2022
И снова слезы, что Сергея выбили в спринте. Честное слово, перед ним может команда на финише должна расступаться?
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imaxim
Чтобы Сергей пошёл в сезон и на ОИ, очевидно ему нужно дать свободу в подготовке и перестать гонять его в бесконечные отборы на другие отборы, которые завершаются кодовой фразой «или спринт или ничего».

Если Вяльбе поймёт, что Устюгов заслуживает в силу своих способностей определённых уступок и договорится с ним о каких-то компромиссах (например о показе товара лицом на каких-то определённых контрольных точках, если это происходит, то Устюгову гарантируется определённый набор гонок на ГС), то шансов, что Сергей пойдёт на новый цикл, будет больше. Но пока я сомневаюсь что Вяльбе на это пойдёт
+5
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imaxim
Ответ Щеглот
в прошлом году подготовился же. никого не порвал.
Благодаря «великолепным» ходам ТШ и к сожалению самого Сергея. Устюгов перед снятием с ТдС шёл на втором месте в общем зачёте и мог претендовать на высокие места и на Туре. Вместо этого его снимают, аргументируя тем что надо отдохнуть. Внезапно отменяют все этапы КМ после Тура и Устюгов 1,5 месяца сидит без гонок (побегушки Ски классик, не особо сильно ему подходящие, не в счёт). Далее. На Олимпиаде Устюгов решает, что он с Крамером умнее всех и снимается со скиатлона в пользу Мальцева, пытаясь помочь ему попасть в эстафету. Благодарный Мальцев за это лишает Устюгова, который немного ошибся в тактике отдельного забега полуфинала спринта, но тем не менее в целом готового и готовящего мощный рывок на финальный забег, типо того, что он исполнил на ЧВ, чтоб точно выиграть медаль, так вот Мальцев собственноручно вопреки указаниям тренера натягивает свой забег крича «это Олимпийские игры», закономерно в итоге в финале не показав ничего и не дав это сделать Устюгов. Потом тот же благодарный Мальцев устраивает истерику после того, как здравый смысл все же возобладал и второго номера сборной Устюгова все же выставляют в эстафету (где он хорошо себя проявил, но сейчас не об этом), и делает из себя жертву, хотя в эстафете Артема по хорошему не должно было быть и близко. Вот и вся история с пирогами. Очень плохое стечение обстоятельств и неудачные тактические решения испортили Устюгову сезон, к которому он действительно был готов
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Ekaterina Zakharova
Но ни одной победы на КМ- с этим спорить бессмысленно
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Щеглот
Ответ Dym86
Что же будет если он подготовится? Вообще всех порвёт? Если и так единственный в сборной кто Большунова опережает.
в прошлом году подготовился же. никого не порвал.
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