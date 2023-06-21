Якимушкин о тренировках в группе Бородавко: «Даже когда хочешь пойти спокойно, кто‑то тебя обгонит, посмотрит на тебя, и ты всегда пытаешься с кем‑то соперничать»

Лыжник Иван Якимушкин рассказал об особенностях тренировок в группе Юрия Бородавко.

«Мне кажется, большой плюс нашей группы в том, что у нас достаточно много сильных спортсменов и все достаточно заряженные, все друг друга подталкивают. Мне кажется, это играет большую роль.

Ты даже когда хочешь пойти спокойно, кто‑то тебя обгонит, посмотрит на тебя, и ты всегда пытаешься с кем‑то соперничать. И ты не хочешь отставать.

В группе, которая собралась, почти все сильные. И ты едешь и думаешь: «Я, что, слабак? Я отстану». И каждый едет в этой группе с этой мыслью. И все едут, пока батарейка не сядет полностью», – сказал .