МОК изменил формат суперкомбинации в горных лыжах и командных соревнований в прыжках с трамплина и двоеборье на Олимпиаде-2026

Теги прыжки с трамплина двоеборье горные лыжи МОК суперкомбинация суперкомбинация (жен) Олимпиада-2026 Лыжи

МОК внес изменения в олимпийскую программу горных лыж, прыжков с трамплина и двоеборья.

Изменения утвердили на заседании исполкома МОК в Лозанне.

Суперкомбинация в горных лыжах вместо индивидуального соревнования станет командным с участием двух спортсменов одного пола. Один спортсмен проходит скоростной спуск, другой – слалом.

Командные соревнования в двоеборье (большой трамплин + эстафета 4х5 км) заменены на командный спринт (большой трамплин + 2х7,5 км).

Количество участников командных соревнований в прыжках с трамплина сокращено с четырех до двух. Соревнование будет состоять из трех попыток.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.

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2 комментария

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Pelerin
В чëм смысл изменений формата в прыжках понятно - большее количество претендентов.

А в чëм смысл изменений в суперкомбинации? Раньше выявляли самого универсального гонщика. Теперь... просто соревнование Австрии и Швейцарии )
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