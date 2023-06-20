МОК изменил формат суперкомбинации в горных лыжах и командных соревнований в прыжках с трамплина и двоеборье на Олимпиаде-2026
МОК внес изменения в олимпийскую программу горных лыж, прыжков с трамплина и двоеборья.
Изменения утвердили на заседании исполкома МОК в Лозанне.
Суперкомбинация в горных лыжах вместо индивидуального соревнования станет командным с участием двух спортсменов одного пола. Один спортсмен проходит скоростной спуск, другой – слалом.
Командные соревнования в двоеборье (большой трамплин + эстафета 4х5 км) заменены на командный спринт (большой трамплин + 2х7,5 км).
Количество участников командных соревнований в прыжках с трамплина сокращено с четырех до двух. Соревнование будет состоять из трех попыток.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.
А в чëм смысл изменений в суперкомбинации? Раньше выявляли самого универсального гонщика. Теперь... просто соревнование Австрии и Швейцарии )