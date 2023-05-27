Глава FIS: «Мы четко убеждены, что все наши дисциплины и федерации должны получать полную поддержку. Мы всегда будем защищать эти принципы»

Глава FIS рассказал об оптимистичных итогах конгресса организации.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) проходил 25 мая.

«Главное, к чему мы пришли по итогам нашего конгресса, – это оптимизм. Мы уже весьма далеко продвинулись в наших планах и реформах и вместе уверены, что находимся на правильном пути к успешному и светлому будущему», – говорится в совместном заявлении президента FIS Йохана Элиаша и генсекретаря организации Мишеля Виона.

«Все национальные федерации FIS в равной степени особенны, а данный конгресс показал многообещающий уровень энтузиазма – и это проявляется по всему миру.

Это подтвердило нашу задачу в отстаивании своих ценностей и следовании нашим стратегическим приоритетам. Мы четко убеждены, что все наши дисциплины и федерации должны получать полную поддержку любыми возможными способами. Мы всегда будем защищать эти принципы», – добавили Элиаш и Вион.