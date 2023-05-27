Глава FIS: «Мы четко убеждены, что все наши дисциплины и федерации должны получать полную поддержку. Мы всегда будем защищать эти принципы»

Теги FIS Мишель Вион Йохан Элиаш Лыжи

Глава FIS рассказал об оптимистичных итогах конгресса организации.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) проходил 25 мая.

«Главное, к чему мы пришли по итогам нашего конгресса, – это оптимизм. Мы уже весьма далеко продвинулись в наших планах и реформах и вместе уверены, что находимся на правильном пути к успешному и светлому будущему», – говорится в совместном заявлении президента FIS Йохана Элиаша и генсекретаря организации Мишеля Виона.

«Все национальные федерации FIS в равной степени особенны, а данный конгресс показал многообещающий уровень энтузиазма – и это проявляется по всему миру.

Это подтвердило нашу задачу в отстаивании своих ценностей и следовании нашим стратегическим приоритетам. Мы четко убеждены, что все наши дисциплины и федерации должны получать полную поддержку любыми возможными способами. Мы всегда будем защищать эти принципы», – добавили Элиаш и Вион.

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2 комментария

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лёлик33
Много слов и всё ни о чём. По русски сказать - это словесный понос!!!!
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La Gushka
Главная основа оптимизма - отсутствие россиян на МС. "Никто калитку стуком не тревожит..."
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