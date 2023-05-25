Первые Игры FIS пройдут в 2028 году

Теги лыжные гонки прыжки с трамплина двоеборье сноуборд горные лыжи фристайл фрирайд FIS Игры FIS Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) анонсировала первые Игры FIS, которые пройдут в 2028 году.

В программу соревнований войдут лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд, неолимпийские виды, такие как фрирайд, спидскиинг и телемарк, а также паралимпийские дисциплины.

Игры FIS будут проходить раз в четыре года – в сезоны без Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмены разыграют около 100 комплектов наград.

Организатора соревнований выберут весной 2024 года. Подача заявок открыта до 1 ноября 2023-го.

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3 комментария

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Bleffinho
Ответ Serge Vendino
И зачем это, когда есть ЧМ и ОИ?
потому что богатым самодостаточным организациям не выгодно и не имеет смысла главенство МОКа и всей этой системы. Американские организации плевать хотели на ОИ и ЧМ, другие также будут всё больше отделяться, никому не интересно играть в многоходовые политические игры МОК
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