Первые Игры FIS пройдут в 2028 году

Международная федерация лыжного спорта (FIS) анонсировала первые Игры FIS, которые пройдут в 2028 году.

В программу соревнований войдут лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд, неолимпийские виды, такие как фрирайд, спидскиинг и телемарк, а также паралимпийские дисциплины.

Игры FIS будут проходить раз в четыре года – в сезоны без Олимпийских игр и чемпионатов мира. Спортсмены разыграют около 100 комплектов наград.

Организатора соревнований выберут весной 2024 года. Подача заявок открыта до 1 ноября 2023-го.