Наталья Непряева: «Думаю, Степановой без меня тоже было бы скучно. Конкуренция подстегивает, дает искру»

Наталья Непряева высказалась о мотивации и конкуренции в сборной.

— Алексей Червоткин сказал, что из-за послеолимпийского синдрома и скорого 28-летия бегает через силу. Знакомо?

— Не знаю, как Алексей, а я себя возрастной или демотивированной не чувствую. Во-первых, многого еще не добилась. Ориентиров в лице знаменитых и титулованных в нашем виде спорта хватает, всегда хочется большего. Во-вторых, дело не в возрасте. Можно и в 20 лет так себя загнать, что организм скажет: «А пойдем-ка на пенсию, найдем спокойную работу и забудем про эти лыжи». У некоторых, наоборот, только к 30 появляется желание пахать и побеждать.

— При таком количестве гонок в сезоне необходимость заставлять себя кажется естественной, разве нет?

— С такими мыслями нельзя выходить на тренировки и гонки. Ничего не получится. Юрий Бородавко любить повторять: «С равнодушными глазами большие дела не делаются». Глаза должны гореть, чтобы ощущалась не рутина, а драйв. Особенно на соревнованиях.

— Чем вы подпитываете в себе этот драйв?

— Наверное, самолюбием. Внутренней установкой: «Должна выиграть именно я и никто иной». Азарт соперничества тоже важен. В каких-то гонках он возникал благодаря , в каких-то благодаря другим девочкам. Думаю, Веронике без меня тоже было бы скучно. Конкуренция подстегивает, дает искру.

Вам бы с ней постоянно зарубаться, как Большунов с Устюговым и Терентьевым. Женские лыжи скакнули бы в рейтингах.

— Мы обе не против. Но то она болела, то я — получалось не так ярко, как могло быть. С другой стороны, у мужчин временами выходило слишком ярко, с электрическим разрядом. Такого не хотелось бы, – сказала .