Клэбо и Иверсен будут проводить совместные тренировки. Оба лыжника готовятся к сезону вне сборной Норвегии

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Лыжи

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен будут проводить совместные тренировки.

Оба спортсмена готовятся к новому сезону вне национальной команды.

«Буду другом и партнером по тренировкам. Летом и осенью у нас ожидается много совместных поездок.

Конечно, иногда мы будем находиться в разных местах. Но если мы оба будем в Тронхейме, то полагаю, что будем проводить если не по две, то хотя бы по одной [тренировочной] сессии в день», – рассказал Клэбо.

«Кажется, что он (Иверсен) мотивирован, старается хорошо выполнять свою работу – при этом у него хорошая команда поддержки, которая готова помочь ему. Поэтому считаю, что он вернется на прежний уровень, я в этом абсолютно уверен», – ранее отметил Клэбо.

Иверсен – четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам. На счету Клэбо девять побед на мировых первенствах и пять – на Олимпийских играх.

2 комментария

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Щеглот
Давай Йося, добей пятачка :))
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Olga.t
Не слабоват ли спарринг-партнер для Клэбо?
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