Елена Вяльбе: «У Ступак была психологическая проблема, она не смогла влиться в команду после группы, в которой работала»

Елена Вяльбе рассказала о тренировках Юлии Ступак в группе Егора Сорина.

«Не люблю слово «мотивация», у спортсмена должна быть цель. Мотивация, наверное, нужна офисному работнику, чтобы ходить на работу. У них (спортсменов) должна быть цель.

Если у Юли есть цель, она к ней будет идти. У нее была больше психологическая проблема, она не смогла влиться в команду после группы, в которой работала раньше.

Всё обсудили, все всё поняли. Работает с Егором Владимировичем (Сориным). Он ее раньше не тренировал, она все выполняет, все делает, приехала в абсолютно хороших физических кондициях, человек заряжен.

Она должна составлять конкуренцию Наталье (Непряевой), это и так понятно. Татьяна (Сорина) вернется, у девчонок не будет одна Наташа стоять особняком, — сказала Вяльбе.