Егор Сорин: «Ступак на данный период вывозит всю нагрузку, работает по общему плану»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Тренер Егор Сорин рассказал об адаптации лыжницы Юлии Ступак в его группе.

Группа Сорина сейчас находится на сборе в Кисловодске.

– По подготовке Юлии Ступак консультируетесь с Маркусом Крамером параллельно?

– Нет. Мы с Маркусом созванивались весной, обговорили некоторые моменты просто, но в остальном я с ним не консультируюсь. То есть Юля тренируется в общей группе, без каких‑либо индивидуальных тренировок.

Пока мы каких‑то индивидуальных занятий по отношению к ней не используем. В принципе, на данный период она вывозит всю нагрузку, работает по общему плану, – сказал Сорин.

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1 комментарий

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SkierNSK
Ну и отлично. Если Ступак вернётся на свой уровень, то конкуренция будет выше, и гонки будет смотреть интереснее.
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