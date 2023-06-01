Егор Сорин: «Ступак на данный период вывозит всю нагрузку, работает по общему плану»

Тренер Егор Сорин рассказал об адаптации лыжницы Юлии Ступак в его группе.

Группа Сорина сейчас находится на сборе в Кисловодске.

– По подготовке консультируетесь с параллельно?

– Нет. Мы с Маркусом созванивались весной, обговорили некоторые моменты просто, но в остальном я с ним не консультируюсь. То есть Юля тренируется в общей группе, без каких‑либо индивидуальных тренировок.

Пока мы каких‑то индивидуальных занятий по отношению к ней не используем. В принципе, на данный период она вывозит всю нагрузку, работает по общему плану, – сказал Сорин.