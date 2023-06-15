FIS продлила лицензии российским паралимпийцам, сохранив рейтинговые очки за сезон-2021/22

Теги FIS Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила лицензии российским паралимпийцам и сохранила рейтинговые очки за сезон-2021/22.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Сейчас россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой FIS.

«FIS подтвердила продление лицензий и сохранение рейтинговых очков российских паралимпийцев, заработанных в спортивном сезоне-2021/22.

Для сохранения рейтинга ПКР предоставил в международную федерацию документы на 57 спортсменов по паралимпийским лыжным гонкам, сноуборду и горнолыжному спорту.

Сохранение рейтинга позволит ПКР отправлять заявки на участие в крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Паралимпийские игры», – рассказал Рожков.

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