Павел Рожков: «Не исключаем, что подадим иск в суд по месту регистрации Международного паралимпийского комитета – в Бонне. Хотим добиться возмещения потерь»

Паралимпийский комитет России (ПКР) может подать иск в суд Германии с целью добиться возмещения моральных и имущественных потерь из-за недопуска паралимпийцев к Играм в Пекине.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет так и не прислал нам сформулированную до конца позицию. Было сказано, что на Играх они опасаются за безопасность, микроклимат, что и стало причиной нашего недопуска.

С нашей стороны никаких нарушений допущено не было, но мы не стали устраивать демаршей и спокойно уехали – нам важно оставаться частью международного паралимпийского движения.

При этом мы продолжаем консультации с юристами, мы не исключаем, что подадим иск в суд по месту регистрации Международного паралимпийского комитета, чья штаб-квартира находится в Бонне.

Мы хотим добиться возмещения моральных и имущественных потерь. Наши специалисты сейчас изучают этот вопрос, будем учитывать и опыт наших коллег.

Международный паралимпийский комитет в конце февраля выдал нам согласие на участие в Паралимпийских играх, они согласовали экипировку, подтвердили прохождение спортсменами квалификационных соревнований, допинг-тестирования.

Мы понесли огромные материальные затраты, мы честно готовились к Играм на протяжении четырех лет, предоставляли членские взносы», – сказал Рожков.