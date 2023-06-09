Вероника Степанова: «Есть те, для кого события в жизни спортсменов – повод излить желчь. Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1%, и их нужно игнорировать»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.

«Любители лыжного спорта – люди приличные и тактичные. Но есть и те, для кого события в жизни спортсменов – просто повод излить желчь в комментариях, но их крайне мало.

Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1% от числа болельщиков, и в принципе их нужно игнорировать.

Но иногда их токсичность начинает разъедать здоровую ткань, как кислота – кожу», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в колонке на «Матч ТВ».

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24 комментария

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Олег Кузнецов
Лично я не хейтер, но после того как от имени Степановой в ее аккаунтах стал писать ее "друг" из Раши тудей из симпатичной и дерзкой девочки за которую я болел, для меня она превратилась в токсичную и неприятную особу, которая не вызывает никакой симпатии.
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Pikachu Pikachu
Сказала самая токсичная лыжница в мире
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алексей любовь
Ты кто? Начнем с этого
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Артём Фёдоров
Думаю Степановна к спорту теперь имеет такое же отношение, как и симоньян-0,1%
На Остальные 99,9% она обычная пропагандистска-приспособленка, в будущем завсегдатая в думе заседающая.
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Ебздрогыч
Что, папику Степановой надоело, что его вспоминают?
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Alex Power
Описала себя лол
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Рифат
Степанова думает?
+5
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Вечно в бане
Страшно представить себе, сколько же на самом деле, лыжных болельщиков, если все те, кто пишет про Степанову гадости - 0.1%, состоящая из хейтеров, болтунов и завистников.

Вот как тут постят эту говорящую голову, ее дружно поливает вся ветка, возникает вопрос: где те сотни тысяч настоящих болельщиков?
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Melnikov1968
Еще больше тех,кого жизнь спортсменов вообще не интересует. Люди просто занимаются своими делами.
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Павел Мельников
Насчет болтунов это правда. Степанову с ее дружочком лучше игнорировать.
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Павел Мельников
Ответ Rygeek
Но не получается. Правда?)
Правда. Спортс по какой-то причине чуть ли не каждый труновский пост пихает в новости. По какой причине, неясно.
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sava k
Степановой ли писать о токсичности?
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oglobelnik
сказала болтушка...
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Data Architector
"Проекция - механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя."
Это и про Степанову...
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pegucka7
Ответ алексей любовь
Ты кто? Начнем с этого
Вот так всегда. Прочитают только заголовок и возбуждаются. Ответ на ваш вопрос в последних строчках этой новости. Не благодарите.
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Павел Мельников
Ответ Rygeek
А ты, Паша, пройти мимо и не прочитать про Степанову просто не в силах. Эффект собаки Павлова срабатывает?)
Когда натыкаешься на дeрьмo в виде труновской писанины столь часто, это невозможно не замечать. Будто новости тебе заменили заметки рядового сотрудника фабрики тpoллей в пубертатном возрасте. А тебе, поклоннику, такое д. в радость, как чувствую. О вкусах не спорят :)
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East Far
Ответ Олег Кузнецов
Лично я не хейтер, но после того как от имени Степановой в ее аккаунтах стал писать ее "друг" из Раши тудей из симпатичной и дерзкой девочки за которую я болел, для меня она превратилась в токсичную и неприятную особу, которая не вызывает никакой симпатии.
Ну тут взаимный расчет,он ее приблизил к кормушке,а это уже хорошая перспектива на хлебное местечко в думе или федерации в будущем,где можно будет безнаказанно пилить бюджеты и кайфовать в роскоши,но это место ещё надо заслужить,вот и старается как может,к успеху идёт)
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Олег Иванов
Надо набить букву Z на лоб и 100процентная любовь всего народа России обеспечена.Ни одного хейтера.
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4 shizzle ma nizzle
привет пятница
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Penguin Desert
таким подсчётом Вероника хочет получить сумасшедшее число адекватных своих поклонников?)
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