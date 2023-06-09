Вероника Степанова: «Есть те, для кого события в жизни спортсменов – повод излить желчь. Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1%, и их нужно игнорировать»
Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.
«Любители лыжного спорта – люди приличные и тактичные. Но есть и те, для кого события в жизни спортсменов – просто повод излить желчь в комментариях, но их крайне мало.
Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1% от числа болельщиков, и в принципе их нужно игнорировать.
Но иногда их токсичность начинает разъедать здоровую ткань, как кислота – кожу», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в колонке на «Матч ТВ».
На Остальные 99,9% она обычная пропагандистска-приспособленка, в будущем завсегдатая в думе заседающая.
Вот как тут постят эту говорящую голову, ее дружно поливает вся ветка, возникает вопрос: где те сотни тысяч настоящих болельщиков?
Это и про Степанову...