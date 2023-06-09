Вероника Степанова: «Есть те, для кого события в жизни спортсменов – повод излить желчь. Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1%, и их нужно игнорировать»

Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.

«Любители лыжного спорта – люди приличные и тактичные. Но есть и те, для кого события в жизни спортсменов – просто повод излить желчь в комментариях, но их крайне мало.

Думаю, хейтеров, болтунов и сплетников примерно 0,1% от числа болельщиков, и в принципе их нужно игнорировать.

Но иногда их токсичность начинает разъедать здоровую ткань, как кислота – кожу», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в колонке на «Матч ТВ».