Вероника Степанова: «Иногда приходится слышать, что я против Запада. Это чушь полная, я против отдельных вещей. Одна из них – дрифт в сторону уравниловки»

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему она против «уравниловки» в спорте.

В частности, Степанова прокомментировала новость о том, что Анна Большунова – супруга трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова – включена в список специалистов, работающих со сборной России.

«Ни я, ни коллеги мои по сборной понятия не имеем, правда ли это (о жене Большунова – Sports.ru) или выдумки либо же устаревшая информация – нас такого рода вопросы в принципе не интересуют. Никогда не слышала, чтобы обсуждали. Но у меня есть повод высказаться: если это действительно так, то я считаю подобное не только справедливым, но и правильным. И вот почему.

Лучшие в профессии всегда получают больше внимания и уважения, выше зарплату. Каждому – по труду. Точнее, по результатам труда. Любой другой подход – это уравниловка. И уравниловка мне не нравится.

Иногда приходится слышать, что я против Запада. Это чушь полная. Я против отдельных, конкретных вещей, с которыми сталкивалась на Западе. Одна из них – как раз дрифт в сторону уравниловки. В лыжных гонках, например, она там процветает.

Вот конкретный пример из переписки, истинные болельщики лыж легко поймут, о какой сборной речь: «Наша лыжная федерация предпочитает иметь восемь спортсменок в сборной, чем все деньги вложить в двух, у которых есть шанс что-то выиграть. Например, командный спринт. А поскольку денег на нормальные сборы для всех, на массажиста и врача нам не хватает, мы ничего не выигрываем, медиа мы не интересны, по телевизору наши гонки не показывают, спонсоры нами не интересуются».

У нас нет такого, чтобы ценных, нужных специалистов увольняли потому, что нужно освободить место чьему-то родственнику, свату, другу или добрать еще спортсменов, чтобы никому не обидно было. Если в других федерациях/сборных есть, это их проблемы, и они должны их решать. У нас – нет.

В бизнесе ценность работника измеряется тем, какую прибыль он/она принесли компании. В спорте еще логичнее: завоевал медали – ты герой, ты нужен. Не завоевал – малополезный груз.

Лыжник-чемпион, о котором речь, в последние годы выиграл больше, чем все мы остальные вместе взятые. Это означает, что он больше пользы принес, чем мы все. Если ему необходимо присутствие близкого человека, если это ему реально помогает – значит, должно быть организовано. Это правильно и справедливо», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Жена Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжам, в качестве администратора тренировочного процесса