Вероника Степанова: «Веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью. Остался заключительный этап»

Лыжница Вероника Степанова рассказала о возможном переходе в другой регион.

Ранее на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) обновился профиль 22-летней спортсменки. Теперь там указано, что она представляет Архангельскую область, а не Камчатский край.

«Сайт ФЛГР слегка опережает события. Я действительно веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью, не скрою.

Остался заключительный этап переговоров – ну, а заключительные этапы вы знаете как я бегаю 😉

На финише узнаете новости первыми именно от меня», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в телеграм-канале.