Жена Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжам, в качестве администратора тренировочного процесса
Жена лыжника Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России.
Полный список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам в сезоне-2023/24, опубликован на сайте Министерства спорта.
Должность Анны Большуновой – администратор тренировочного процесса, место работы – Центр спортивной подготовки.
Большунова завершила карьеру лыжницы в 2021 году.
В августе 2022-го у Анны и Александра родилась дочь.
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