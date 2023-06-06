Жена Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжам, в качестве администратора тренировочного процесса

Жена лыжника Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России.

Полный список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам в сезоне-2023/24, опубликован на сайте спорта.

Должность Анны Большуновой – администратор тренировочного процесса, место работы – Центр спортивной подготовки.

Большунова завершила карьеру лыжницы в 2021 году.

В августе 2022-го у Анны и родилась дочь.