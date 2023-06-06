Жена Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России по лыжам, в качестве администратора тренировочного процесса

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Министерство спорта России Центр спортивной подготовки Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Лыжи

Жена лыжника Большунова включена в список специалистов, работающих со сборной России.

Полный список тренеров и иных специалистов, работающих со сборной России по лыжным гонкам в сезоне-2023/24, опубликован на сайте Министерства спорта.

Должность Анны Большуновой – администратор тренировочного процесса, место работы – Центр спортивной подготовки.

Большунова завершила карьеру лыжницы в 2021 году.

В августе 2022-го у Анны и Александра родилась дочь.

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15 комментариев

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Olga.t
Уже не удивляет совершенно.
+14
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Ебздрогыч
Скорее специалист по восстановлению спортсмена. Одного
+15
-3
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killerlook
Теща Большунова (Жеребятьева) - специалист по восстановлению мотивации
+9
-1
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Ебздрогыч
Красиво. Можно остальных родственников подтянуть
+8
-2
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Melnikov1968
Должонстную инструкцию опубликуйте, пожалуйста. Действительно интересно.
+6
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Сергей Орлов
Нецелевое расходование бюджетных средств, статья Административного кодекса РФ.
+6
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DonaldBrashear 2.0
то есть ребенку даже год нет, а она типо работает? что это за "мертвые души" еще в лыжной сборной?! явная коррупция, надеюсь, что их накажут.
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Gleboff
У нас тоже на сборы сейчас в Анапу жена тренера поехала его вторым помощником. Все оплачивают родители… хорошо еще, двое их детей хватило совести самим за билеты и проживание раскошелиться…. ))))
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justbored
Что в биатлоне, что в лыжах набросы серии "до мышей".
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Варлампий Варлампий
Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть ребенку даже год нет, а она типо работает? что это за "мертвые души" еще в лыжной сборной?! явная коррупция, надеюсь, что их накажут.
никого не накажут, кумовство - одна из скреп государства.
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Олег Кучтраев
Ответ DonaldBrashear 2.0
то есть ребенку даже год нет, а она типо работает? что это за "мертвые души" еще в лыжной сборной?! явная коррупция, надеюсь, что их накажут.
Я тебе открою секрет: декретный отпуск - дело добровольное. В-принципе, в декрет может отец уйти, например
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