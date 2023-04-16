«Когда Большунов и Shaman вместе выйдут на сцену, эффект увеличится кратно». Степанова о спортивных фестивалях в России

Вероника Степанова высказалась о том, как можно улучшить спортивные фестивали в России.

«Слушайте, «все придумано до нас»! Самый продвинутый фестиваль лыжного спорта в мире – BLINK в Норвегии – делает шикарный микс из детских соревнований, гонок лучших в мире лыжников и биатлонистов и концертов местных поп- и рок‑звезд.

Я отлично понимаю, что продюсировать такой фестиваль куда сложнее, чем просто соревнования, и ценник там порядка 200 миллионов рублей в эквиваленте.

Но тогда вы получаете событие, которое действительно смотрят и которое ждут. Когда на сцену вместе выйдут, условно, Александр Большунов и [певец] Shaman, эффект увеличится кратно.

А произведенный эффект – это как раз то, для чего все и задумано», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США