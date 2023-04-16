«Когда Большунов и Shaman вместе выйдут на сцену, эффект увеличится кратно». Степанова о спортивных фестивалях в России

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Александр Большунов Вероника Степанова музыка Shaman Лыжи

Вероника Степанова высказалась о том, как можно улучшить спортивные фестивали в России.

«Слушайте, «все придумано до нас»! Самый продвинутый фестиваль лыжного спорта в мире – BLINK в Норвегии – делает шикарный микс из детских соревнований, гонок лучших в мире лыжников и биатлонистов и концертов местных поп- и рок‑звезд.

Я отлично понимаю, что продюсировать такой фестиваль куда сложнее, чем просто соревнования, и ценник там порядка 200 миллионов рублей в эквиваленте.

Но тогда вы получаете событие, которое действительно смотрят и которое ждут. Когда на сцену вместе выйдут, условно, Александр Большунов и [певец] Shaman, эффект увеличится кратно.

А произведенный эффект – это как раз то, для чего все и задумано», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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53 комментария

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Интересная личность
Ответ Витольд Бубеный
А что вы имеете против блинов? И против поговорки: "дают - бери, а бьют беги"?
Смотри не обляпайся
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bad_bear
Ответ edem_sandlar
Приятного аппетита тогда, уважаемый
тебе то и не знать эту поговорку с таким-то флагом на аватарке 🤭😬
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Andreir888
Ответ Serge Vendino
У него жена намного старше и занимается пиаром. Тоже продвигает, наверное.
Именно так и есть! Там тётенька при власти...Там такой монетизированный мезальянс, а не только "Голос" у Ярика
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Tony Lee
Эффект "2Д")))
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turbO
Ответ Виталий Пучков
С шаманом пусть сама вероника выступает, Саню ждемс на соревнованиях, в том числе международных
После z фестиваля шансы на это равны почти нулю.
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alexbor083
Потому что 2 ###### это сила💩
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+Холмс+
шаман певец ?
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Juriy_FCZ
Блевотный рефлекс сразу усилится
+1
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Алексей Каракорум
Сча с Шаманом на сцене потусит,а потом опять начнется спорт вне политики и нас то за что.
+6
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tyuiop tyuiop
Ответ Sgi
Кто такая Степанова и почему ее так много ?!
будущий депутат
+1
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Россия будет свободной
А ведь ей еще жить да жить
+1
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Andrew Moiseev
Ответ Dmitry Koway
а сколько песен в составе группы Металлика?
Столько же, сколько и в составе ВИА Поющие гитары
0
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edem_sandlar
Ответ Витольд Бубеный
А что вы имеете против блинов? И против поговорки: "дают - бери, а бьют беги"?
Приятного аппетита тогда, уважаемый
+2
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Dmitry Koway
Ответ Andrew Moiseev
Написал ноль (0) песен в составе группы Лесоповал
а сколько песен в составе группы Металлика?
+2
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Бобынин
Эт точно. Два д...ла это сила.
+4
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Andrew Moiseev
Ответ Melnikov1968
Вообщем в музыке ноль. Проще сказать так.
Написал ноль (0) песен в составе группы Лесоповал
+1
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Сергей Орлов
Ответ Человек_Легенда
Блин, нормально так девочке то крышу унесло. Сама по себе то далеко не красавица, страшненькая, но язык длиннющий, не могу
вы забыли "то" перед словом "длиннющий")
0
0
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Тофик Гафаров
Ответ Sgi
Кто такая Степанова и почему ее так много ?!
эксперт по всем вопросам!!!! А если серьёзно просто пробка 😄😄😄😄
+10
0
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fewral
Им как раз вместе выступать. Они друг друга стоят...Ш и Б.
+6
0
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Виталий Пучков
С шаманом пусть сама вероника выступает, Саню ждемс на соревнованиях, в том числе международных
+3
0
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masterdanila
Ответ Melnikov1968
А Шаман это какая-то звезда? Что он спел в своей жизни?
сейчас главное на сцену выйти, а ярлыков типа звезда, суперзвезда, мегазвезда понавещают...
+3
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Ноу Нейм
Если будет номинация самый кринжовый спортсмен, Вероника будет вне конкуренции
+4
-1
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encaro_one
Спасибо, поблевал
+8
-1
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masterdanila
Ответ Человек_Легенда
Блин, нормально так девочке то крышу унесло. Сама по себе то далеко не красавица, страшненькая, но язык длиннющий, не могу
длиннющий скорее у того кто продюссирует!😀
+2
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masterdanila
по ходу тут главный шаман - вяльбе!😀
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