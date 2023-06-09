«Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я стерва. Когда злюсь, у меня иногда искры летят». Истомина о своем характере

Лыжница Мария Истомина высказалась о «стервозных» чертах своего характера.

– Чего еще никогда не рассказывала в интервью?

– Мне, например, многие говорят о том, что когда меня видят, я для них одна, а когда начинают со мной общаться, то я на самом деле другой человек.

– В чем это проявляется?

– Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я стерва. Но это меня никогда не обижало. Мне просто было интересно – почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают.

– Но во время гонок быть стервозной ведь не так и плохо.

– Да, все-таки иногда у меня есть такое. Я ведь человек двух стихий, так как родилась 20 [марта], а это переход с овна на рыбы, поэтому я бываю иногда очень вспыльчивой, эмоциональной.

Когда злюсь, у меня иногда искры летят. При этом я достаточно спокойная, уравновешенная. Так и на соревнованиях получается, что я могу быть разной, – рассказала Истомина.