Мария Истомина: «Нет такого настроя на российских стартах, как на международных, это немного раздражало. Такой период у нашего поколения, но мы все пройдем»

Лыжница Мария Истомина заявила, что ее раздражало отсутствие международных стартов.

В минувшем сезоне Истомина стала четвертой в общем зачете Кубка России.

– Не возникало апатии по ходу сезона? Все же есть разница между российскими и международными стартами.

– По ходу сезона, наверное, нет. Только к концу сезона. Я понимала, что нет такого настроя на российских стартах, как на международных. Это меня немного раздражало.

Я пыталась настроиться так же, как на мире, но все равно в гонке ты бежишь и понимаешь, что это не международный старт. У тебя нет внутри такого же настроя.

– Ты – одна из немногих лыжниц в России, которая может на равных бороться с Натальей Непряевой. Сама так считаешь?

– Я считаю, что все возможно Я тренируюсь с Наташей. Летом где-то на тренировках я ее обгоняю. То есть у меня нет такого, что это невозможно.

Нет, все возможно, просто нужно, чтобы все сложилось, правильно действовать и самой, и по дистанции. Наташа ведь еще очень много выигрывает тактически.

– У тебя есть золото ЮЧМ, медали лыжероллерного мирового форума, опыт участия в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпиаде. Мечтать о большем уже нельзя?

– Почему нет? Можно. Мечтать вообще не вредно, ха-ха. Нынешняя ситуация в спорте не ограничивает меня в моих мечтах. Я не хочу зацикливаться на том, что все плохо, мы никуда не поедем, моей мечте никогда не сбыться, потому что нас куда-то не пускают.

Да, сейчас такая ситуация. Вот такой период у нашего поколения, такое испытание. Но мы все пройдем. Я не думаю, что стоит уходить в уныние. Лучше настроиться на позитив. Мы ведь не знаем, что будет завтра. Все может быстро поменяться, – сказала Истомина.