Мария Истомина: «Нет такого настроя на российских стартах, как на международных, это немного раздражало. Такой период у нашего поколения, но мы все пройдем»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) лыжероллеры чемпионат мира (лыжероллеры) Наталья Непряева Мария Истомина чемпионат мира среди юниоров Лыжи

Лыжница Мария Истомина заявила, что ее раздражало отсутствие международных стартов.

В минувшем сезоне Истомина стала четвертой в общем зачете Кубка России.

– Не возникало апатии по ходу сезона? Все же есть разница между российскими и международными стартами.

– По ходу сезона, наверное, нет. Только к концу сезона. Я понимала, что нет такого настроя на российских стартах, как на международных. Это меня немного раздражало.

Я пыталась настроиться так же, как на мире, но все равно в гонке ты бежишь и понимаешь, что это не международный старт. У тебя нет внутри такого же настроя.

– Ты – одна из немногих лыжниц в России, которая может на равных бороться с Натальей Непряевой. Сама так считаешь?

– Я считаю, что все возможно Я тренируюсь с Наташей. Летом где-то на тренировках я ее обгоняю. То есть у меня нет такого, что это невозможно.

Нет, все возможно, просто нужно, чтобы все сложилось, правильно действовать и самой, и по дистанции. Наташа ведь еще очень много выигрывает тактически.

– У тебя есть золото ЮЧМ, медали лыжероллерного мирового форума, опыт участия в Кубке мира, чемпионате мира и Олимпиаде. Мечтать о большем уже нельзя?

– Почему нет? Можно. Мечтать вообще не вредно, ха-ха. Нынешняя ситуация в спорте не ограничивает меня в моих мечтах. Я не хочу зацикливаться на том, что все плохо, мы никуда не поедем, моей мечте никогда не сбыться, потому что нас куда-то не пускают.

Да, сейчас такая ситуация. Вот такой период у нашего поколения, такое испытание. Но мы все пройдем. Я не думаю, что стоит уходить в уныние. Лучше настроиться на позитив. Мы ведь не знаем, что будет завтра. Все может быстро поменяться, – сказала Истомина.

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