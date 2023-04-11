Лыжи. Всероссийские соревнования в Апатитах. Истомина, Прокофьева, Пантрина, Крупицкая, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 5 км

12 апреля на соревнованиях в Апатитах женщины пробегут коньковую «разделку» на 5 км.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Апатиты

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

79. Екатерина Мегедь

82. Анастасия Москаленко

87. Полина Лобастова

91. Мария Давыденкова

92. Дарья Рогозина

94.

98. Светлана Заборская

99. Алеся Рушенцева

100. Ольга Царева

102. Алена Баранова

103.

104.

105. Майя Якунина

106. Лариса Рясина

107.

108.

Полный старт-лист – здесь.