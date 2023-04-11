Лыжи. Всероссийские соревнования в Апатитах. Истомина, Прокофьева, Пантрина, Крупицкая, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 5 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Мария Давыденкова Ольга Царева Лариса Рясина Майя Якунина Дарья Рогозина Мария Истомина Светлана Заборская Анастасия Москаленко Алена Баранова Екатерина Мегедь Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Полина Лобастова Лыжи

12 апреля на соревнованиях в Апатитах женщины пробегут коньковую «разделку» на 5 км.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Апатиты

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

79. Екатерина Мегедь

82. Анастасия Москаленко

87. Полина Лобастова

91. Мария Давыденкова

92. Дарья Рогозина

94. Анастасия Доценко

98. Светлана Заборская

99. Алеся Рушенцева

100. Ольга Царева

102. Алена Баранова

103. Евгения Крупицкая

104. Елизавета Пантрина

105. Майя Якунина

106. Лариса Рясина

107. Мария Истомина

108. Анастасия Прокофьева

Полный старт-лист – здесь.

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1 комментарий

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Velirpa
наконец-то любительский спорт в России получает должную популярность, надо больше таких соревнований, когда чемпионат по городкам?
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