Лыжи. Всероссийские соревнования в Апатитах. Истомина, Прокофьева, Пантрина, Крупицкая, Баранова выступят в коньковой «разделке» на 5 км
12 апреля на соревнованиях в Апатитах женщины пробегут коньковую «разделку» на 5 км.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Апатиты
Женщины
5 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 11.00 по московскому времени.
Старт-лист
79. Екатерина Мегедь
82. Анастасия Москаленко
87. Полина Лобастова
91. Мария Давыденкова
92. Дарья Рогозина
98. Светлана Заборская
99. Алеся Рушенцева
100. Ольга Царева
102. Алена Баранова
103. Евгения Крупицкая
104. Елизавета Пантрина
105. Майя Якунина
106. Лариса Рясина
107. Мария Истомина
108. Анастасия Прокофьева
Полный старт-лист – здесь.
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