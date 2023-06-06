Бородавко о тренировках биатлонистов и лыжников: «Обязательно будем пересекаться. Любая конкуренция идет в плюс»
Юрий Бородавко рассказал о пользе совместных тренировок лыжников и биатлонистов.
«У них, конечно, свои задачи, у нас – свои. Но обязательно будем пересекаться на тренировках.
Какая польза для нас? Любая конкуренция идет в плюс. Это очень здорово, и тут не главное, что они из другого вида спорта. Само отношение к тренировкам даст и тем, и другим только пользу.
Ну, и эмоций в подготовительном периоде не хватает, а тут какая‑никакая ответственность в соревновании», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
Ранее тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что в августе его группа проведет совместный сбор со спортсменами Бородавко.
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