Бородавко о победе Наталии Шевченко: «Вероятно, это станет хорошим примером для лыжниц, которые не так уверенно чувствуют себя в лыжных гонках, но хорошо стреляют»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Лыжи

Юрий Бородавко высказался о победе экс-лыжницы Наталии Шевченко на ЧР по биатлону.

Вчера Шевченко выиграла спринт в Ханты-Мансийске.

«Прежде всего хочу поздравить Наталию с блестящей победой и ее тренера Михаила Шашилова, который вложил в нее столько сил, знаний и эмоций. Для тренера лучше нет награды, чем реализация планов, вложенных в спортсменов. Сегодня это произошло. Поздравляю их обоих.

Что касается ее перехода из лыж в биатлон, это был обдуманный шаг. Наталия пришла в биатлон с большим желанием проявить себя в другом виде спорта, поскольку в лыжных гонках конкуренция была значительно выше. Ей было сложно себя проявить. А здесь она с первого года влилась в сборную, становилась призером. И вот, настала долгожданная победа! Она вселяет оптимизм, что будущее Шевченко в биатлоне должно быть ярким.

Вполне вероятно, что это станет хорошим примером для остальных лыжниц, которые не так уверенно чувствуют себя в лыжных гонках, но хорошо стреляют. Это может дать возможность перейти в другой вид и продолжить спортивную карьеру», – сказал тренер.

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4 комментария

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Лукерья
Хороший флешбэк от Бородавко : "это станет хорошим примером для остальных лыжниц, которые не так уверенно чувствуют себя в лыжных гонках, но хорошо стреляют."

отбородавил, так отбородавил 🤣
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Сергей Жарковский
Я думаю что сегодня будет интересная борьба. Гонка с четырьмя огневыми рубежами покажет индивидуальную подготовку спортсменок. Настя Гордеева, Наталья Шевченко, Егорова, Носкова должны показать хорошие результаты.
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Генадий Адамов
Наташе удачи
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Генадий Адамов
удачи Наташе
+1
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+1
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